Realpolitik: Сампаоли обвинен в сексуальном домогательстве, Федерация заплатила даме за молчание

За считанные дни до старта чемпионата мира в рядах сборной Аргентины назревает грандиозный скандал. Главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли на родине подозревается в сексуальных домогательствах к повару команды.

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) в курсе о происшествии и старается всячески его замять. По информации Realpolitik, пострадавшей даме была предложена крупная сумма денег за молчание.

В то же время президент AFA Клаудио Тапия всерьез рассматривает вариант об увольнении Сампаоли прямо перед стартом ЧМ-2018. Даже если это не произойдет, специалист наверняка оставит пост после турнира.

16 июня Аргентина начнет чемпионат мира матчем против Исландии на «Открытие Арене».

Прежде Сампаоли работал со сборной Чили и «Севильей».

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