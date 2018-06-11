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Realpolitik: Сампаоли обвинен в сексуальном домогательстве, Федерация заплатила даме за молчание
58-летний специалист, скорее всего, не доработает до осени.
За считанные дни до старта чемпионата мира в рядах сборной Аргентины назревает грандиозный скандал. Главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли на родине подозревается в сексуальных домогательствах к повару команды.
Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) в курсе о происшествии и старается всячески его замять. По информации Realpolitik, пострадавшей даме была предложена крупная сумма денег за молчание.
В то же время президент AFA Клаудио Тапия всерьез рассматривает вариант об увольнении Сампаоли прямо перед стартом ЧМ-2018. Даже если это не произойдет, специалист наверняка оставит пост после турнира.
- 16 июня Аргентина начнет чемпионат мира матчем против Исландии на «Открытие Арене».
- Прежде Сампаоли работал со сборной Чили и «Севильей».
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