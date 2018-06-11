Робби Уильямс и Роналдо выступят на церемонии открытия ЧМ-2018

ФИФА раскрыла подробности шоу, которое будет предварять матч открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия. На церемонии выступит знаменитый музыкант Робби Уильямс, компанию которому составит оперная дива Аида Гарифуллина

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта», – сказал Робби Уильямс официальному сайту ФИФА.

Помимо Уильямса и Гарифуллиной на шоу появится легенда сборной Бразилии Роналдо, который будет олицетворять вершину футбольного мастерства.

ЧМ-2018 стартует 14 июня на стадионе «Лужники». Церемония открытия начнется в 17:30 мск.

Роналдо – двукратный чемпион мира (1994, 2002).

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