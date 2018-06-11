«Фонтанка»: в Петербурге таксист проломил череп французу, гость Северной столицы в реанимации

В Санкт-Петербурге объявлен в розыск водитель черных «Жигулей», который жестоко избил туриста из Франции.

Причиной конфликта стали деньги. Таксист не удовлетворился оплатой проезда, силой забрал желаемую сумму, а потом выбросил клиента неподалеку от Мичманской, 4.

38-летний француз был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом. Он находится в реанимации Александровской больницы, передает «Фонтанка».

В тот же день в Петербурге подвергся нападению еще один гражданин Франции, которого ограбили на той же Мичманской, 4. У него забрали телефон и 5,5 тысячи рублей.

По факту обоих нападений возбуждены уголовные дела.

ЧМ-2018 стартует 14 июня.

Франция на групповом этапе сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, «Лужники»). Это один из фаворитов турнира.

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