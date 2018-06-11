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Мохамед Салах испытал гамму эмоций, когда фанат ради селфи схватил его за больное плечо
Звезде сборной Египта чуть не усугубили травму самым идиотским способом.
10 июня сборная Египта прилетела в Грозный, где будет базироваться во время ЧМ-2018. Когда футболисты выходили из автобуса, один предприимчивый фанат подбежал к Мохамеду Салаху ради селфи.
К сожалению, он схватил форварда «Ливерпуля» за травмированное плечо, и Мо блеснул выразительнейшей мимикой.
- Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» за 19 дней до старта чемпионата мира.
- 15 июня египтяне сыграют в Екатеринбурге с уругвайцами, а 19 июня в Санкт-Петербурге состоится матч Россия – Египет.
- Египет участвует в чемпионате мира впервые с 1990 года.
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