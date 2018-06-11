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Мохамед Салах испытал гамму эмоций, когда фанат ради селфи схватил его за больное плечо

Салах испытал гамму эмоций, когда фанат ради селфи схватил его за больное плечо
Eurosport

29 мин. назад

Звезде сборной Египта чуть не усугубили травму самым идиотским способом.

10 июня сборная Египта прилетела в Грозный, где будет базироваться во время ЧМ-2018. Когда футболисты выходили из автобуса, один предприимчивый фанат подбежал к Мохамеду Салаху ради селфи.

К сожалению, он схватил форварда «Ливерпуля» за травмированное плечо, и Мо блеснул выразительнейшей мимикой.

  • Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» за 19 дней до старта чемпионата мира.
  • 15 июня египтяне сыграют в Екатеринбурге с уругвайцами, а 19 июня в Санкт-Петербурге состоится матч Россия – Египет.
  • Египет участвует в чемпионате мира впервые с 1990 года.

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