Мохамед Салах испытал гамму эмоций, когда фанат ради селфи схватил его за больное плечо

10 июня сборная Египта прилетела в Грозный, где будет базироваться во время ЧМ-2018. Когда футболисты выходили из автобуса, один предприимчивый фанат подбежал к Мохамеду Салаху ради селфи.

К сожалению, он схватил форварда «Ливерпуля» за травмированное плечо, и Мо блеснул выразительнейшей мимикой.

Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» за 19 дней до старта чемпионата мира.

15 июня египтяне сыграют в Екатеринбурге с уругвайцами, а 19 июня в Санкт-Петербурге состоится матч Россия – Египет.

Египет участвует в чемпионате мира впервые с 1990 года.

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