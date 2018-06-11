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Тусоваться с пастафарианцами и нырнуть в Советский Союз. Что делать Лионелю Месси в Нижнем Новгороде
Лучшее место в России, чтобы попробовать великую шаурму.
Чем известен Нижний миру
Жители крупных европейских городов все еще могут не подозревать о существовании Нижнего Новгорода – локация до 1991-го сохраняла статус закрытой для въезда иностранцев. Тем не менее, в ХХ веке, не зная об этой точке на карте, во многих странах скупали и коллекционировали russian classic car – «Волгу», которую собирали на нижегородском ГАЗе.
Нижний известен электронщикам из разных стран благодаря фестивалю Alfa Future People – ему пока далеко до великих Sonar и TomorrowLand, но год от года организация и лайн-ап все более впечатляют.
Нижний Новгород разбит Окой на две части и опоясан легендарным синим строительным забором протяженностью около 777 км. Достопримечательность большой гордости не вызывает, как и страницы в истории города, связанные с футбольной «Волгой». Клуб долго шатало из-за финансовых проблем, и его расформировали летом 2016-го. Долги перед игроками руководство гасит до сих пор.
Кем известен Нижний миру
С 1932-го по 1990-й Нижний Новгород назывался Горьким – понятно в честь кого. Помимо литературного классика, берега Волги вырастили целую россыпь талантливых и важных для России деятелей – от математика Лобачевского и критика Добролюбова до оппозиционного политика Немцова. Кстати, Борис был первым губернатором Нижегородской области – этот период местные политологи оценили как либеральный и успешный с точки зрения социальных кампаний.
Денис ЧерышевGetty Images
Вряд ли захватывающие дух виды с Нижне-волжской набережной упорно вдохновляли форварда сборной России Дениса Черышева – 6-летний Дэн по воле отца променял перспективу выступать за нижегородский «Локомотив» на детскую академию «Спортинга» и муниципальные испанские пляжи. Сегодня Денис – посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода,
Байка
Нижегородский кремль – архитектурный уникум, которому больше в России аналогов нет. Он состоит из тринадцати башен. История названия одной из них – имеет две версии.
Первый вариант – зодчие кремля всерьез верили, что перед началом большого строительства нужно принести в жертву человека, причем не заклятого врага, а того, кто первым встретится на рассвете. К несчастью, это была молодая девушка с коромыслом, которую замуровали в стене кремля.
Вторая версия более сказочная. Согласно ей, собравшиеся оккупировать город татаро-монголы наткнулись на местную леди, которая лихо оприходовала их коромыслом и спасла город от захвата. Очевидно, что корни феминизма в России тянутся из Нижнего.
Кто играет в Нижнем Новгороде
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Где снять инстастори
Набережная Федоровского открывает потрясающий вид на синее полотно Волги, золото собора Александра Невского и огоньки нового стадиона.
Бесспорно, Нижне-Волжская и Верхне-Волжская набережные тоже хороши, но на Федоровского ты встретишь наименьший туристический поток без перспективы простаивания очередей в надежде поймать удачный кадр.
Где праздновать победу
На Большой Покровской, главной пешеходной улице города. Она связывает четыре крупные городские площади, вмещает в себя как модные бары, так и радующие эстетическую жилку дома XIX столетия. Нижегородский кремль и набережная – в шаговой доступности. Фантастика – за один вечер можно успеть отдохнуть и культурно, и по-варварски.
Где топить горе
Купировать грусть после поражения любимчиков алкогольными парами – неблагодарное для организма и души дело. Лучше заглянуть в Храм летающего макаронного монстра на улице Горького: неунывающие в своей вере пастафарианцы точно поднимут тебе настроение. С чувством юмора у ребят все в порядке – к лику святых у пастафарианцев, согласно официальному сайту, причислен Олег Навальный.
Куда не соваться
В Нижнем есть спальные, неблагополучные и хорошо приправленные криминальным колоритом районы (как Автозавод и Сормово). Но одно место повергнет в страх любого до смерти унылой совковой обстановкой – это городок Бор, до которого можно легко добраться из Нижнего по излюбленной туристами канатной дороге (но лучше не надо).
Полет над Волгой на фуникулере – это неимоверно красиво, если сразу купить билет в обратный конец. Бор – невероятно серое и погрязшее в советском декадансе место, в котором даже закаленному российской глубинкой человеку станет не по себе. И здесь будет тренироваться и жить Суарес.
Еда
Самое популярное блюдо обладает, скорее, поп-культурной, нежели кулинарной славой. И неважно, что шаурма давно уже отжила пик популярности и одним упоминанием о себе не заставляет живот радостно урчать – мекка донеров на Средном рынке все равно остается местом силы и объединения нижегородцев самых разных социальных слоев.
Выпивка
В категориях «дешевле сотки», «колоритно» и «максимально брутально» побеждает местное пиво «Горьковское». Преследуя исключительно гурманские цели, лучше убираться дорогим крафтовым алкоголем мелких городских и региональных марок.
Но только бутылочка «Горьковского» за 45 рублей сотрет с вашего лица туристический лоск и позволит местным дядям принять за своего.
Что увезти с собой
Годовой запас пейзажей и селфачей на фоне набережных, а также накаченные голени – в России трудно найти более холмистый миллионник.
Поклонники сувениров могут отхватить что-то стильное с символом города – оленем. Но все-таки лучше набить чемодан необычными впечатлениями – от поездки на фуникулере над ночной Волгой, пастафарианской службы или ветхих домов, расписанных граффити-цитатами Аврелия Августина.
Где играть в футбол
«Нижний Новгород»
Дата открытия: 2018
Вместимость: 45 000 зрителей
Стадион «Нижний Новгород»Getty Images
Бывший фарм-клуб многострадальной «Волги» и участник ФНЛ – «Олимпиец» – получил шикарный и несовместимый с собственными достижениями подарок, огромную, притягивающую взгляд арену на берегу Волги.
Матч-открытие между «Олимпийцем» и «Зенитом-2» собрал вокруг себя колоссальное внимание городских, но не все отзывы были положительными. Странная мембрана на поверхности арены, не соответствующая заявленному макету, дыры в полу туалетов и плешивый газон оставляют посетителя с навязчивым подозрением, что не весь строительный бюджет был аккуратно распределен по смете. Времени на устранение недочетов почти нет.
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