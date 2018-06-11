Тусоваться с пастафарианцами и нырнуть в Советский Союз. Что делать Лионелю Месси в Нижнем Новгороде

Чем известен Нижний миру

Жители крупных европейских городов все еще могут не подозревать о существовании Нижнего Новгорода – локация до 1991-го сохраняла статус закрытой для въезда иностранцев. Тем не менее, в ХХ веке, не зная об этой точке на карте, во многих странах скупали и коллекционировали russian classic car – «Волгу», которую собирали на нижегородском ГАЗе.

Нижний известен электронщикам из разных стран благодаря фестивалю Alfa Future People – ему пока далеко до великих Sonar и TomorrowLand, но год от года организация и лайн-ап все более впечатляют.

Нижний Новгород разбит Окой на две части и опоясан легендарным синим строительным забором протяженностью около 777 км. Достопримечательность большой гордости не вызывает, как и страницы в истории города, связанные с футбольной «Волгой». Клуб долго шатало из-за финансовых проблем, и его расформировали летом 2016-го. Долги перед игроками руководство гасит до сих пор.

Кем известен Нижний миру

С 1932-го по 1990-й Нижний Новгород назывался Горьким – понятно в честь кого. Помимо литературного классика, берега Волги вырастили целую россыпь талантливых и важных для России деятелей – от математика Лобачевского и критика Добролюбова до оппозиционного политика Немцова. Кстати, Борис был первым губернатором Нижегородской области – этот период местные политологи оценили как либеральный и успешный с точки зрения социальных кампаний.

Денис ЧерышевGetty Images

Вряд ли захватывающие дух виды с Нижне-волжской набережной упорно вдохновляли форварда сборной России Дениса Черышева – 6-летний Дэн по воле отца променял перспективу выступать за нижегородский «Локомотив» на детскую академию «Спортинга» и муниципальные испанские пляжи. Сегодня Денис – посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода,

Байка

Нижегородский кремль – архитектурный уникум, которому больше в России аналогов нет. Он состоит из тринадцати башен. История названия одной из них – имеет две версии.

Первый вариант – зодчие кремля всерьез верили, что перед началом большого строительства нужно принести в жертву человека, причем не заклятого врага, а того, кто первым встретится на рассвете. К несчастью, это была молодая девушка с коромыслом, которую замуровали в стене кремля.

Вторая версия более сказочная. Согласно ей, собравшиеся оккупировать город татаро-монголы наткнулись на местную леди, которая лихо оприходовала их коромыслом и спасла город от захвата. Очевидно, что корни феминизма в России тянутся из Нижнего.

Кто играет в Нижнем Новгороде

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Где снять инстастори

Набережная Федоровского открывает потрясающий вид на синее полотно Волги, золото собора Александра Невского и огоньки нового стадиона.

Бесспорно, Нижне-Волжская и Верхне-Волжская набережные тоже хороши, но на Федоровского ты встретишь наименьший туристический поток без перспективы простаивания очередей в надежде поймать удачный кадр.

Где праздновать победу

На Большой Покровской, главной пешеходной улице города. Она связывает четыре крупные городские площади, вмещает в себя как модные бары, так и радующие эстетическую жилку дома XIX столетия. Нижегородский кремль и набережная – в шаговой доступности. Фантастика – за один вечер можно успеть отдохнуть и культурно, и по-варварски.

Где топить горе

Купировать грусть после поражения любимчиков алкогольными парами – неблагодарное для организма и души дело. Лучше заглянуть в Храм летающего макаронного монстра на улице Горького: неунывающие в своей вере пастафарианцы точно поднимут тебе настроение. С чувством юмора у ребят все в порядке – к лику святых у пастафарианцев, согласно официальному сайту, причислен Олег Навальный.

Куда не соваться

В Нижнем есть спальные, неблагополучные и хорошо приправленные криминальным колоритом районы (как Автозавод и Сормово). Но одно место повергнет в страх любого до смерти унылой совковой обстановкой – это городок Бор, до которого можно легко добраться из Нижнего по излюбленной туристами канатной дороге (но лучше не надо).

Полет над Волгой на фуникулере – это неимоверно красиво, если сразу купить билет в обратный конец. Бор – невероятно серое и погрязшее в советском декадансе место, в котором даже закаленному российской глубинкой человеку станет не по себе. И здесь будет тренироваться и жить Суарес.

Еда

Самое популярное блюдо обладает, скорее, поп-культурной, нежели кулинарной славой. И неважно, что шаурма давно уже отжила пик популярности и одним упоминанием о себе не заставляет живот радостно урчать – мекка донеров на Средном рынке все равно остается местом силы и объединения нижегородцев самых разных социальных слоев.

Выпивка

В категориях «дешевле сотки», «колоритно» и «максимально брутально» побеждает местное пиво «Горьковское». Преследуя исключительно гурманские цели, лучше убираться дорогим крафтовым алкоголем мелких городских и региональных марок.

Но только бутылочка «Горьковского» за 45 рублей сотрет с вашего лица туристический лоск и позволит местным дядям принять за своего.

Что увезти с собой

Годовой запас пейзажей и селфачей на фоне набережных, а также накаченные голени – в России трудно найти более холмистый миллионник.

Поклонники сувениров могут отхватить что-то стильное с символом города – оленем. Но все-таки лучше набить чемодан необычными впечатлениями – от поездки на фуникулере над ночной Волгой, пастафарианской службы или ветхих домов, расписанных граффити-цитатами Аврелия Августина.

Где играть в футбол

«Нижний Новгород»

Дата открытия: 2018

Вместимость: 45 000 зрителей

Стадион «Нижний Новгород»Getty Images

Бывший фарм-клуб многострадальной «Волги» и участник ФНЛ – «Олимпиец» – получил шикарный и несовместимый с собственными достижениями подарок, огромную, притягивающую взгляд арену на берегу Волги.

Матч-открытие между «Олимпийцем» и «Зенитом-2» собрал вокруг себя колоссальное внимание городских, но не все отзывы были положительными. Странная мембрана на поверхности арены, не соответствующая заявленному макету, дыры в полу туалетов и плешивый газон оставляют посетителя с навязчивым подозрением, что не весь строительный бюджет был аккуратно распределен по смете. Времени на устранение недочетов почти нет.

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