Сигурдссон (Исландия), Модрич (Хорватия) и Оби Микел (Нигерия). Кто насмешит Месси в группе D

Хорватия

Топ

У хорватов роскошный набор талантливых и опытных мужчин: Манджукич, Ковачич, Ракитич, Чорлука, Ловрен, Перишич – слюнки текут от возможностей, которые открываются с такой коллекцией. Но главный герой тут Лука Модрич. Мотор «Реала», обладатель четырех кубков Лиги чемпионов из последних пяти – гениальный плеймейкер и эталон селебрити, что ведет себя как простой парень. Именно Лука свяжет в единое целое набор из отличных исполнителей.

Лука Модричtwitter

Фрешмен

Анте Ребич – относительный новичок. Ему 25, и он уже был с Хорватией на ЧМ в Бразилии. Но именно русский чемпионат станет для быстрого и техничного вингера прорывным. Нико Ковач полностью раскрыл талант земляка в «Айнтрахте». Четыре года назад в Мексике Ребич получил красную карточку в матче против Мексики – соперникам стоит быть аккуратнее.

Анте РебичGetty Images

Тренер

Златко Далич – вот кто реальный фрешмен Хорватии. Коуч взял команду в самом конце отборочного цикла, который хорваты едва не слили. Далич привел сборную к решающей победе над Украиной и триумфу в стыках против Греции. Златко предпочитает расстановку 4-2-3-1, в которую встраиваются все лидеры. Последний тест перед ЧМ Далич провел в матче против Бразилии: его парни проиграл 0:2 в самом конце, но выглядели очень достойно. Нигерии стоит собраться 16 июня.

Златко ДаличGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

Указан выше: шикарный набор исполнителей в самом расцвете сил и новый тренер, который уже помог команде пробиться в финальную часть чемпионата мира. Хорваты давно играют вместе, прекрасно знают возможности друг друга и поборются за первое место в группе.

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Исландия

Топ

Гильфи Сигурдссона то «Суонси» тащит, то «Эвертон». У исландца накопилось 46 голов и 37 ассистов в 209 матчах Премьер-лиги и еще 18 голов в 55 играх за Исландию показывают, что Сигурдссон – универсальный и опасный дядька. Главная надежда соперников исландцев в том, чтобы Гильфи не получал мяч на линии штрафной: удар со средней дистанции – любимый вид казни Сигурдссона.

СигурдссонEurosport

Фрешмен

22-летний Самуэль Фридьонссон – номинальный опорный полузащитник, но качественно сыграет на любой позиции в средней линии, если потребуется. Самуэль не теряет концентрацию все 90 минут и спокойно чувствует себя при голевых моментах: если Фридьонссон окажется один на один с Ромеро, то точно не испугается.

Самуэль Кари ФридьонссонScanpix

Тренер

Расставание с Ларсом Лагербеком после Евро-2016 далось нелегко. Хеймир Хадльгримссон пока справлялся без проблем, благодаря урокам Лагербека. Под контролем Хеймира Исландия выиграла отборочную группу, проиграв только Хорватии и Финляндии. Хадльгримссон, работавший стоматологом на полставки, предпочитает классическую схему 4-4-2, которая всегда хороша при ограниченном наборе игроков. Исландия часто перестраивается на схему с одним нападающим и десяткой. До сборной Хеймир тренировал только один исландский клуб пять лет назад – тренер викингов самый неопытный на чемпионате мира-2018.

Хеймир ХадльгримссонEurosport

Состав

Повод для оптимизма

Первый – безумные и громкие фанаты, которые заводят любой стадион фирменным зарядом. Второй повод для оптимизма – жеребьевка, несмотря на то, что у исландцев группа смерти. За второе место они поборются с Хорватией, уже знакомой по отборочному этапу. Викинги обыгрывали их дома (1:0) и на ЧМ используют этот опыт, чтобы побороться за исторический рывок в плей-офф, если им повезет с нестабильной Аргентиной и не самой страшной Нигерией.

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Нигерия

Топ

Джон Оби Микел, конечно, не тот детина, что обыграет троих аргентинцев и с 40 метров вложит скример с рикошетом от перекладины. Но это самый титулованный, опытный и важный игрок в сборной Нигерии: 372 матча за «Челси», два чемпионства в АПЛ, четыре Кубка Англии, по одному кубку Лиги чемпионов и Лиги Европы. Он капитан и вожак – все атаки «суперорлов» пойдут через Джона.

Оби Микел, НигерияAFP

Фрешмен

Келечи Ихеаначо прошел через академию «Манчестер Сити» и хорошо зарекомендовал себя в главной команде: забил 21 гол и оформил 8 ассистов в 64 играх. Но Гвардиоле 21-летний нигериец не пригодился, и Келечи укатил в «Лестер». Ихеаначо явно ждет светлое будущее: 8 голов в 21 матче за новую команду в таком возрасте внушают уважение. А габариты (184 см роста) добавляют уверенности в штрафной, чего не скажешь о соперниках Келечи.

ИхеаначоGetty Images

Тренер

Гернот Рор хорошо знаком с африканским футболом: немец руководил Габоном, Нигером и Буркина-Фасо, а Нигерию взял в 2016-м – карьерный рост налицо. 64-летний тренер не выиграл ни одного трофея за карьеру, и в России это вряд ли изменится, но Нигерия Рора показывает самую яркую игру за долгие годы.

Гернот РорSID

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Повод для оптимизма

Во-первых, у Нигерии самая роскошная форма на чемпионате мира. Кто-то скажет, это мелочь, но вспомни: насколько увереннее ты чувствуешь себя весь день, если с утра тебе понравилось собственное отражение в зеркале.

Во-вторых, молодость: Нигерия – самая молодая сборная чемпионата мира (25,4) выиграла группу отбора на ЧМ с Камеруном и Алжиром, который четыре года назад был очень хорош в Бразилии. При этом нигерийцы заняли второе место по забитым мячам (12 в шести матчах), а пропустили всего четыре.

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Аргентина

Топ

Конечно, это Месси. Лео – одна из главных звезд не только Аргентины, но и всего турнира. Титулы Лионеля с «Барселоной» кричат о его величии: 9 чемпионств в Примере, 4 Лиги чемпионов, 5 «Золотых мячей», невероятные 675 голов за клуб и сборную к 30 годам. Но у Лео ни одного титула со сборной, поэтому несмотря на все клубные ачивки, Месси до сих пор не может полноценно сравнить себя с Марадоной. Роскошная форма Лео и победа в чемпионате Испании должны облегчить путь к триумфу в России.

Но не забывайте и Анхеля ди Марию – на прошлом чемпионате мира он был гораздо полезнее Лео.

Анхель ди Мария и Лионель МессиEurosport

Фрешмен

Аргентина – самая возрастная команда турнира (29,2), поэтому, чтобы вспомнить хоть кого-то молодого, понадобится время. Но такой парень есть – Кристиан Павон. 22-летний вингер провел отличный сезон в «Бока Хуниорс»: 7 голов и 17 ассистов в 31 матче. Ранее про Павона говорили, будто он играет с ведром на голове – все делал невпопад. Но за пару лет молодой талант оформился в игрока, выход которого с лавки обострит и без того яркую атаку сборной.

Алекс Ивоби (Нигерия), Кристиан Павон (Аргентина)Getty Images

Тренер

Владение мячом, бесконечное движение, прессинг в чужой штрафной и быстрый отбор – в этом вся суть Аргентины Хорхе Сампаоли. Продолжатель идей Бьельсы и экспериментатор быстро подружился с Месси и обеспечил команде выход в финальную часть чемпионата мира, хотя возглавил ее лишь прошлым летом. После прихода Сампаоли Аргентина стала лучшей в отборочном цикле по владению мячом (66,8% в четырех матчах) и больше всех била (66 ударов против 64 у Бразилии). Результаты при этом варьируются: в дебютном для Сампаоли матче Аргентина обыграла Бразилию (1:0) – главного фаворита ЧМ, а затем продула Испании (1:6).

Хорхе СампаолиSID

Состав

Повод для оптимизма

Лео здоров и в форме – для этой команды нет ничего важнее, потому что все строится вокруг Месси. Для Лионеля чемпионат мира-2018 – последний шанс на победу. Вряд ли во всех сборных есть хоть один игрок, который желает этот кубок так сильно и вместе с тем способен выиграть его в одиночку.

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