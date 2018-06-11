«Ахмат» – сила». Мохамед Салах заговорил по-русски и впечатлил Рамзана Кадырова

Приезд Мохамеда Салаха в Грозный стал грандиозным событием для города. На «Ахмат Арене» форварда «Ливерпуля» и сборной Египта встречали, словно уже состоявшегося героя чемпионата мира и многократного обладателя «Золотого мяча».

Там же Салах встретился с почетным президентом «Ахмата» Рамзаном Кадыровым. Самого футболиста научили говорить «Ахмат» – сила». Позже Салах повторил это на камеру, передает «СЭ».

Кадыров был в восторге от встречи.

«Салах – самый лучший футболист в мире и идеальный человек».

15 июня Египет сыграет в Екатеринбурге с Уругваем.

Участие Салаха в первой игре остается под вопросом из-за травмы.

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