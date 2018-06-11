Getty Images

Жерар Пике повредил колено на тренировке сборной Испании в столкновении с Диего Костой

Пике повредил колено на тренировке сборной Испании в столкновении с Костой
Р-Спорт

1 час назад

Плохой сигнал.

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике досрочно завершил тренировочное занятие национальной команды на базе в Краснодаре.

После единоборства с нападающим Диего Костой во время тренировки Жерар приостановил занятие из-за дискомфорта в колене.

По информации Marca, Пике продолжит активную подготовку к чемпионату мира вместе с национальной сборной.

  • Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко.
  • Первая игра с португальцами состоится в Сочи 15 июня

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Испанцы боятся Наингголана, поэтому Мартинес не взял его». Фанаты тенниса – о ЧМ в России

02:22
Популярные видео
«Надеюсь, Коста-Рика дойдет до полуфинала ЧМ». Фанаты тенниса отвечают на футбольные вопросы
 219 просмотров2 ч
«Члены сборной России. Неправильное начало, можно еще раз?» Обращение теннисисток к футболистам
1 482 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться