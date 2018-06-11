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Жерар Пике повредил колено на тренировке сборной Испании в столкновении с Диего Костой
Плохой сигнал.
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике досрочно завершил тренировочное занятие национальной команды на базе в Краснодаре.
После единоборства с нападающим Диего Костой во время тренировки Жерар приостановил занятие из-за дискомфорта в колене.
По информации Marca, Пике продолжит активную подготовку к чемпионату мира вместе с национальной сборной.
- Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко.
- Первая игра с португальцами состоится в Сочи 15 июня
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