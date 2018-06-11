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Eurosport запустил предиктор к ЧМ-2018. Ты можешь вынести друзей и прославиться крутыми прогнозами
Регистрируйся и побеждай.
Eurosport запустил предиктор к чемпионату мира, где каждый может зарегистрироваться и соревноваться в точности прогнозов на матчи турнира.
Вы сможете сделать собственную лигу среди друзей и стать преемником осьминога Пауля. Начать битву прогнозистов можно через... да прямо сейчас начинай уже. Просто перейди по этой ссылке.
- Чемпионат мира примут 11 городов и 12 стадионов России.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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