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Eurosport запустил предиктор к ЧМ-2018. Ты можешь вынести друзей и прославиться крутыми прогнозами

Eurosport запустил предиктор к ЧМ-2018. Ты можешь вынести друзей и прославиться крутыми прогнозами
Eurosport

2 ч. назад

Регистрируйся и побеждай.

Eurosport запустил предиктор к чемпионату мира, где каждый может зарегистрироваться и соревноваться в точности прогнозов на матчи турнира.

Вы сможете сделать собственную лигу среди друзей и стать преемником осьминога Пауля. Начать битву прогнозистов можно через... да прямо сейчас начинай уже. Просто перейди по этой ссылке.

  • Чемпионат мира примут 11 городов и 12 стадионов России.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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