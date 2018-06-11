Дидье Дешам: «В России иная ситуация с базами, чем на ЧМ в Бразилии. Чувствуем себя в безопасности»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил комфорт и безопасность базы национальной команды для подготовки к ЧМ-2018.

«Мы хорошо устроились, у нас очень хорошая гостиница. Наша федерация провела большую работу по подготовке, у нас есть все, что нужно. Нам комфортно, все удобно и функционально, команда и весь обслуживающий персонал очень довольны.

У нас здесь закрытая территория, вход производится только по пропускам. Мы не сомневаемся в своей безопасности. Здесь иная ситуация с базами, чем на чемпионате мира в Бразилии», – цитирует Дешама ТАСС.

База французов находится в Истринском районе Московской области.

«Трехцветные» сыграют на групповом этапе ЧМ-2018 с Данией, Австралией и Перу.

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