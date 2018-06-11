Криштиану Роналду еще не сыграл на ЧМ, а уже дарит добро: он вылез из автобуса ради фотки с малышом
Какой же он крутой.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел из автобуса национальной команды, чтобы исполнить мечту мальчугана в футболке Рона.
Футболист дал пацану пять, сфотографировался с ним и расписался на джерси. Мальчик от переизбытка эмоций поцеловал Роналду в щеку, Криштиану ответил дружеским чмоком и ушел обратно в автобус.
- На групповом этапе ЧМ-2018 они сыграют с Испанией, Марокко и Ираном. Станет ли это началом пути к триумфу?
- Португальцы базируются в подмосковном Кратове.
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