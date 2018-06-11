Reuters

Оливье Жиру пришел на фотосет сборной Франции с огромным шрамом на висках и чего-то не улыбался

Жиру пришел на фотосет сборной Франции с огромным шрамом на висках и чего-то не улыбался
Eurosport

1 час назад

Последствия матча с США.

Форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру принял участие в фотосессии национальной команды.

На виске Жиру виден огромный шрам – последствие столкновения с защитником сборной США Мэттью Миазгом 9 июня. Тогда оба футболиста покинули поле.

  • Французы сыграют в группе чемпионата мира с Данией, Австралией и Перу.
  • Жиру забил 31 гол в 74 матчах за национальную команду.
  • ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Надалю мощно прилетело мячом по голове. Этот и другие моменты «Ролан Гаррос» – в новом выпуске Watts

12:04
Популярные видео
«Буду болеть за Россию. Как-то надо, наверное». Теннисисты – о симпатиях на ЧМ-2018
1 497 просмотров6 ч
«Испанцы боятся Наингголана, поэтому Мартинес не взял его». Фанаты тенниса – о ЧМ в России
1 423 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться