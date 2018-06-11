Reuters
Оливье Жиру пришел на фотосет сборной Франции с огромным шрамом на висках и чего-то не улыбался
Последствия матча с США.
Форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру принял участие в фотосессии национальной команды.
На виске Жиру виден огромный шрам – последствие столкновения с защитником сборной США Мэттью Миазгом 9 июня. Тогда оба футболиста покинули поле.
- Французы сыграют в группе чемпионата мира с Данией, Австралией и Перу.
- Жиру забил 31 гол в 74 матчах за национальную команду.
- ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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