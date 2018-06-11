Eurosport

Представитель сборной Испании: «У Жерара Пике нет никаких проблем. Это не травма»

Представитель сборной Испании: «У Пике нет никаких проблем. Это не травма»
Eurosport

21 мин. назад

Ну и хорошо.

Защитник сборной Испании Жерар Пике избежал травмы после столкновения на тренировке с нападающим Диего Костой. Ранее сообщалось, что у игрока повреждено колено.

«У Пике нет никаких проблем. Это не травма», – заявила представитель сборной Испании Палома Анторанс ТАСС. Она добавила, что в заключительной стадии тренировки, которую покинул Пике, игроки могли не принимать участие в одном из упражнений.

  • На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют против Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).
  • Чемпионат мира примут 11 городов России с 14 июня по 15 июля.

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