«Кадыров использует приезд Салаха в личных целях». Правозащитники недовольны встречей Рамзана с Мо

Правозащитная организация Human Rights Watch выразила недовольство встречей главы Чечни Рамзана Кадырова и нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

«Кадыров использует в личных целях тот факт, что сборная Египта базируется в Чечне. Это было на сто процентов предсказуемо. Он в центре внимания, но при этом безжалостно правит регионом. Он пытался уничтожить любую работу по защите прав человека», – заявила заместитель директора Human Rights Watch по линии Европы и Центральной Азии Рейчел Денбер в интервью AP.

Сборная Египта базируется на время ЧМ-2018 в Грозном.

Египтяне сыграют в одной группе со сборной России. Очная встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

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