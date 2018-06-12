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«Невероятный прием». Поль Погба восхитился теплой встрече и кратко описал первый день в России

«Невероятный прием». Погба восхитился теплой встрече и кратко описал первый день в России
Eurosport

26 мин. назад

Французу на Руси хорошо.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал о первых часах пребывания в России.

«Нам устроили невероятный прием в России. Утром – мероприятия ФИФА, после – первая тренировка», – написал Погба в твиттере.

Французов порадовали божественными постерами, картинами и матрешками на базе команды в Истре

  • Сборная Франции базируется в подмосковной Истре.
  • Их соперниками по групповому этапу ЧМ-2018 будут Дания, Австралия и Перу.
  • Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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