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«Невероятный прием». Поль Погба восхитился теплой встрече и кратко описал первый день в России
Французу на Руси хорошо.
Полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал о первых часах пребывания в России.
«Нам устроили невероятный прием в России. Утром – мероприятия ФИФА, после – первая тренировка», – написал Погба в твиттере.
Французов порадовали божественными постерами, картинами и матрешками на базе команды в Истре
- Сборная Франции базируется в подмосковной Истре.
- Их соперниками по групповому этапу ЧМ-2018 будут Дания, Австралия и Перу.
- Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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