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Зинедин Зидан: «Я не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции»

Зидан: «Я не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Дешам никуда не уйдет.

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи относительно того, что он может в скором времени возглавить национальную команду.

«Самое важное сейчас – это поддержать сборную Франции. Я не задумываюсь о том, чтобы стать главным тренером сборной. На данный момент я взял паузу. Я поддерживаю французскую команду, мы хотим, чтобы она выиграла чемпионат мира во второй раз», – цитирует Зидана L’Equipe.

  • Зидан работал в «Реале» на протяжении 2,5 лет и трижды выиграл Лигу чемпионов.
  • Сборная Франции побеждала на чемпионате мира в 1998 году.

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