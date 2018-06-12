Зинедин Зидан: «Я не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи относительно того, что он может в скором времени возглавить национальную команду.

«Самое важное сейчас – это поддержать сборную Франции. Я не задумываюсь о том, чтобы стать главным тренером сборной. На данный момент я взял паузу. Я поддерживаю французскую команду, мы хотим, чтобы она выиграла чемпионат мира во второй раз», – цитирует Зидана L’Equipe.

Зидан работал в «Реале» на протяжении 2,5 лет и трижды выиграл Лигу чемпионов.

Сборная Франции побеждала на чемпионате мира в 1998 году.

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