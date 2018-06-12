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Депутат британского парламента: «Наши игроки должны надеть траур, чтобы не обелять русский режим»

Депутат британского парламента: «Наши игроки должны надеть траур, чтобы не обелять русский режим»
Eurosport

1 час назад

ФИФА точно не одобрит такие действия.

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Стивен Киннок считает, что игроки английской сборной по футболу должны выразить протест против системы власти в России.

«Мы используем прекрасную игру, чтобы очистить репутацию опасного авторитарного режима, и это ставит перед нами важную задачу. Мы должны думать креативно и решить, как послать месседж всем другим странам.

Ношение черных повязок напомнило бы всем о смерти Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне после отравления в 2006 году, и о нападении на семью Скрипалей. Будет здорово, если футболисты приедут на турнир и скажут: да, сейчас мы в России, но то, что происходит на улицах Британии, заботит нас всех. Нападение на одного из нас – это нападение на всех», – цитирует Киннока BBC.

  • Александр Литвиненко – подполковник советской и российской госбезопасности, в 1988-1999 годах – сотрудник КГБ и ФСБ. Умер в Лондоне в результате отравления полонием-210.
  • Чемпионат мира в России стартует 14 июня.

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