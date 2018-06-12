Депутат британского парламента: «Наши игроки должны надеть траур, чтобы не обелять русский режим»

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Стивен Киннок считает, что игроки английской сборной по футболу должны выразить протест против системы власти в России.

«Мы используем прекрасную игру, чтобы очистить репутацию опасного авторитарного режима, и это ставит перед нами важную задачу. Мы должны думать креативно и решить, как послать месседж всем другим странам.

Ношение черных повязок напомнило бы всем о смерти Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне после отравления в 2006 году, и о нападении на семью Скрипалей. Будет здорово, если футболисты приедут на турнир и скажут: да, сейчас мы в России, но то, что происходит на улицах Британии, заботит нас всех. Нападение на одного из нас – это нападение на всех», – цитирует Киннока BBC.

Александр Литвиненко – подполковник советской и российской госбезопасности, в 1988-1999 годах – сотрудник КГБ и ФСБ. Умер в Лондоне в результате отравления полонием-210.

Чемпионат мира в России стартует 14 июня.

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