Андреа Пирло – о Лео Месси: «Если ты не выигрывал чемпионат мира, то не можешь стоять в ряду лучших»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло сравнил достижения двух легенд сборной Аргентины – Диего Марадоны и Лионеля Месси.

«Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно выиграть чемпионат мира. Если ты не выигрывал чемпионат мира, ты не можешь стоять в ряду лучших», – цитирует Пирло Goal.

Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня.

Пирло побеждал на чемпионате мира в 2006 году.

Месси выходил в финал турнира в 2014 году, но Аргентина уступила Германии (0:1).

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