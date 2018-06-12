Getty Images

Андреа Пирло – о Лео Месси: «Если ты не выигрывал чемпионат мира, то не можешь стоять в ряду лучших»

Пирло – о Месси: «Если ты не выигрывал чемпионат мира, то не можешь стоять в ряду лучших»
Eurosport

1 час назад

Гениальный плеймейкер считает Марадону более крутым футболистом.

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло сравнил достижения двух легенд сборной Аргентины – Диего Марадоны и Лионеля Месси.

«Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно выиграть чемпионат мира. Если ты не выигрывал чемпионат мира, ты не можешь стоять в ряду лучших», – цитирует Пирло Goal.

  • Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня.
  • Пирло побеждал на чемпионате мира в 2006 году.
  • Месси выходил в финал турнира в 2014 году, но Аргентина уступила Германии (0:1).

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Надалю мощно прилетело мячом по голове. Этот и другие моменты «Ролан Гаррос» – в новом выпуске Watts

12:04
Популярные видео
«Буду болеть за Россию. Как-то надо, наверное». Теннисисты – о симпатиях на ЧМ-2018
2 048 просмотров16 ч
«Испанцы боятся Наингголана, поэтому Мартинес не взял его». Фанаты тенниса – о ЧМ в России
1 753 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться