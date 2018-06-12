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Андреа Пирло – о Лео Месси: «Если ты не выигрывал чемпионат мира, то не можешь стоять в ряду лучших»
Гениальный плеймейкер считает Марадону более крутым футболистом.
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло сравнил достижения двух легенд сборной Аргентины – Диего Марадоны и Лионеля Месси.
«Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно выиграть чемпионат мира. Если ты не выигрывал чемпионат мира, ты не можешь стоять в ряду лучших», – цитирует Пирло Goal.
- Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня.
- Пирло побеждал на чемпионате мира в 2006 году.
- Месси выходил в финал турнира в 2014 году, но Аргентина уступила Германии (0:1).
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