«Нужен нашим тормозам – Рамзан, Рамзан, Рамзан». Слепаков записал стебную песню про сборную России

Российский сценарист и актер Семен Слепаков выпустил новую песню, посвященную чемпионату мира по футболу-2018 и сборной России.

По сюжету песни, главным тренером сборной вместо Станислава Черчесова становится Рамзан Кадыров, и игроки под угрозой смерти должны выиграть домашний турнир. Но даже чеченские методы не помогают – команда проигрывает Саудовской Аравии, и разочарованный Кадыров уходит из команды.

Чемпионат мира стартует 14 июня.

В матче-открытии турнира сыграют Россия и Саудовская Аравия.

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