Сборная Ирана из-за санкций США к стране осталась без бутс за несколько дней до ЧМ

Сборная Ирана по футболу столкнулась с неожиданными проблемами с экипировкой за несколько дней до старта чемпионата мира.

Как пишет Transfermarkt.de, компания Nike, которая поставляла иранцам бутсы, прекратила сотрудничество с азиатской командой из-за санкций, наложенных Соединенными Штатами Америки на Иран. «Игроки привыкли к этой экипировке, и это не очень правильно – менять обувь за неделю до столь важных игр», – пожаловался главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из достигнутых при Бараке Обаме соглашений по ядерной программе Ирана.

Футболки, трусы и гетры иранцам поставляет немецкая компания adidas.

Первый матч на ЧМ-2018 Иран сыграет 15 июня с Марокко.

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