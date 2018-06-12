Призер футбольного ЧМ катался в «Танцах со звездами». И стал чемпионом страны по фигурке

Футболисты – чистые дети. В 40 для них наступают новые 20, только с деньгами и связями, иногда с долгами и бывшими женами. Но в целом они так же не знают, что делать с новой жизнью, когда закончилась старая.

. Ильхан Мансыз закончил в 31, а по факту в 29 – мучился с коленом еще два года. Он пылил за « Бешикташ » и стал героем, как и любой турецкий мужчина, гонявший мяч, в 2002-м – в Японии и Корее. Сборная взяла бронзу, а Мансыз заковырял золотой гол Сенегалу в четвертьфинале и ушел от Роберто Карлоса

В 2007-м у Ильхана началась новая жизнь – без бутс, газонов и двусторонок на полполя. На телефон, тогда еще кнопочный, позвонили продюсеры из двух проектов. Первый – сериал про врачей. Второй – новый сезон «Танцев со звездами». Мансыз согласился на оба: сначала сыграл мерзкого богача (роль на сопротивление), затем впервые в жизни встал на коньки.

Сначала заныли прооперированные колени. «Шоураннеры подбадривали меня: не сдавайся, у тебя же преимущество перед другими селебрити, ведь ты спортсмен, – сказал Мансыз. – Когда пришла Оли, я даже не мог кататься спиной вперед».

Оли – это словачка Ольга Бестендигова. Ее карьера в фигурном катании не сложилась – сначала пара с братом, затем перерыв и новый партнер, но 20-е места отбросили девушку из большого спорта в ледовые шоу. Так Бестендигова и добралась до Турции. «Для меня это все еще вызов – научить футболиста кататься. По-моему, это достаточно безумно», – размышляла Ольга. Конечно, тот сезон «Танцев со звездами» они выиграли, причем единственными из шоу сделали двойную подкрутку.

Еще на проекте Мансыз присмотрелся к симпатичной партнерше и пригласил ее в ресторан. Ольге на льду не хватало именно сильных чувств – девушка выступала в паре с братом и не показывала нужных эмоций на выступлениях. «Мне всегда казалось, что футболисты тупые как пробка и только и могут, что пинать мяч и бегать по полю, – рассмеялась фигуристка. – Но Ильхан другой – он умный и один из самых талантливых людей, каких я встречала. Не только в спорте, а вообще. Ему плевать, что о нем подумают люди, и он умеет посмеяться над собой».

Ильхан Мансыз, Ольга БестендиговаEurosport

Тогда на «Танцах со звездами» Оли пожаловалась Ильхану, что не может найти партнера, а он честно не понимал, почему это такая проблема. В конце концов, турку это все надоело, и он спросил: «Может, я встану с тобой в пару профессионально?» Бестендигова подумала, что это шутка, – это была их пятая тренировка, то есть Мансыз пятый раз в жизни стоял на коньках. Он не знал никаких элементов и удивлялся разным уровням оценки: «В футболе же не так: если ты забьешь задницей, гол все равно засчитают. Никто не скажет: эй, это не гол четвертого уровня!»

Но она поверила. «Было бы проще, если бы я каталась с фигуристом, а не с футболистом, – согласилась Ольга. – Но в этом бы не было ничего особенного, а я всегда хотела чего-то необычного и любила сложности». Они тренировались сначала в Германии, потом переехали в Аризону к бывшему тренеру Оли и иногда проводили на катке по 6-8 часов в день. Кроме льда Ильхан шесть раз в неделю занимался йогой, балетом и в тренажерном зале, чтобы повысить координацию и пластику.

Ильхан Мансыз, Ольга БестендиговаEurosport

К первым соревнованиям они без перерыва готовились 1,5 года по шесть дней в неделю – нигде не выступали, только оттачивали программу и ставили технику Ильхану. За их историей стекались журналисты, и везде турок говорил: наша цель – Олимпийские игры в Сочи. «Хочу стать первым спортсменом, который участвовал в футбольном ЧМ и зимней Олимпиаде», – громко заявлял Мансыз. Бестендигова получила турецкое гражданство, и они выиграли национальный чемпионат – зачет спортивных пар ввели специально для странного дуэта, других участников не было.

Для отбора на Игры нужно было попасть на чемпионат мира в Канаде (было слишком поздно) или взять одну из четырех путевок на Nebelhorn Trophy. В сентябре 2013-го Ольга волновалась сильнее Мансыза, для нее этот старт был первым за восемь лет. Они чисто откатали короткую программу и с помарками выступили в произвольной. Ильхан и Оли показали слабые вращения, поддержки и выбросы и закончили турнир последними. В сумме они готовились к соревнованиям три года, и этого все равно оказалось недостаточно для поездки в Сочи.

«Ни одному футболисту не пожелаю заниматься фигурным катанием, потому что это невероятно сложно, – сказал турок в микст-зоне. Но я посоветую его всем. Не важно, о чем вы мечтаете, просто выходите и бейтесь». «Для меня это такой эмоциональный момент, – добавила Бестендигова. – Люди, с которыми я каталась, уже тренируют, а я все еще здесь. Пусть мы не отобрались на Олимпиаду, но для нас это огромная победа».

Они откатали еще сезон, но везде занимали последние места и расстались в 2015-м – как фигуристы и как партнеры по жизни. Ольга вернулась в Америку и подтягивает коньковую технику хоккеистам. Мансыз вернулся на телевидение, поехал на остров в новом сезоне «Последнего героя» и выбыл лишь за шаг до финала. «У меня было чувство, что Ильхан – тот мужчина, с которым я проведу остаток дней. Для меня он до сих пор самый прекрасный человек в мире, но внешняя красота – это еще не все», – размышляет Оли.

Бестендигова и Мансыз не сохранили эту сказку без фигурного катания. Только они вдвоем знают, чего им стоило создать ее в стране, где лед ассоциируется только с прохладительными напитками.

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