Британские судьи Джонатан Мосс и Мартин Аткинсон приедут в Россию на велосипедах

Английские арбитры Джонатан Мосс и Мартин Аткинсон примут участие в благотворительном марафоне и посетят чемпионат мира в России в качестве туристов.

Как сообщает BBC, Мосс и Аткинсон проедут 2700 километров на велосипедах, чтобы попасть из Стаффордшира в Калининград – город, в котором сборная Англии проведет матч против сборной Бельгии. Цель марафона – собрать 60 тысяч фунтов для английских хосписов, университетских больниц и благотворительных организаций.

Английские судьи не будут работать на чемпионате мира-2018.

Поездка из Стаффордшира в Калининград займет 18 дней.

Матч Англия – Бельгия пройдет 28 июня.

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