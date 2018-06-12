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Британские судьи Джонатан Мосс и Мартин Аткинсон приедут в Россию на велосипедах
Мужчины покрутят педали, а деньги пойдут на нужное дело.
Английские арбитры Джонатан Мосс и Мартин Аткинсон примут участие в благотворительном марафоне и посетят чемпионат мира в России в качестве туристов.
Как сообщает BBC, Мосс и Аткинсон проедут 2700 километров на велосипедах, чтобы попасть из Стаффордшира в Калининград – город, в котором сборная Англии проведет матч против сборной Бельгии. Цель марафона – собрать 60 тысяч фунтов для английских хосписов, университетских больниц и благотворительных организаций.
- Английские судьи не будут работать на чемпионате мира-2018.
- Поездка из Стаффордшира в Калининград займет 18 дней.
- Матч Англия – Бельгия пройдет 28 июня.
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