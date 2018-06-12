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Чичарито – о вечеринке сборной Мексики: «Никаких проституток не было. Мы отмечали мой день рождения»

Чичарито – о вечеринке сборной Мексики: «Никаких проституток не было. Мы отмечали мой день рождения»
Eurosport

1 час назад

И кому теперь верить?

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес прокомментировал нашумевшую вечеринку национальной команды с элитными проститутками и алкоголем.

«Мы встретились с парнями в честь моего дня рождения. У нас был выходной, и я пригласил игроков. Пришли все, кроме голкипера Хесуса Короны. Каждый приезжал в то время, которое выбрал самостоятельно, было много гостей.

С нами не было никаких проституток; то, что говорилось в прессе, – это неуважение по отношению к гостям. Мы не сделали ничего плохого, это было наше свободное время, но мы не станем этого повторять», – цитирует Эрнандеса Daily Mail.

  • На чемпионате мира Мексика попала в группу D, где сыграет с Германией, Швецией и Южной Кореей.
  • Первый матч на турнире мексиканцы проведут 17 июня.

Мексика еще не отошла от той самой вечеринки. Поульсен воспользовался этим и вколотил красотищу

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