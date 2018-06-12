Эриксен (Дания), Фарфан (Перу) и отряд Ван Марвейка. Кого будет крушить Гризманн в группе С

Австралия

Топ

Не заостряйте внимание на возрасте Тима Кэйхилла – этот человек пьет эликсир молодости. На прошлом чемпионате мира ему было 34, но это не помешало положить один из самых красивых мячей турнира в ворота голландцев. Клубная карьера Тима далека от идеала, зато в сборной он всегда жжет. Если 38-летний маг забьет в России, то повторит нереальное достижение Пеле, Уве Зеелера и Мирослава Клозе – только эти мужчины умудрились забить на четырех ЧМ подряд.

Тим КэйхиллGetty Images

Фрешмен

Дэниел Арзани – самый молодой футболист чемпионата мира. В январе парню исполнилось 19, но игровые минуты он обязательно получит. Юркий вингер сыграл первый матч за сборную в начале июня, а уже во втором забил с выхода на замену. Где-то кусают локти представители Ирана: Арзани родился и до семи лет жил недалеко от границы с Ираком.

Дэниел АрзаниEurosport

Коуч

Берт ван Марвейк вывел на турнир сборную Саудовской Аравии и мог участвовать в матче открытия против России, но не договорился с федерацией о новом контракте. Зимой специалиста с удовольствием приняла Австралия. В стране еще не забыли подвиг Гуса Хиддинка, который чуть не прошел с командой в четвертьфинал ЧМ-2006, и верят, что голландский менеджер в кресле сборной – к успеху. Федерация предложила Берту работать со старым тренерским штабом из-за отсутствия денег на новых людей, но коуч решил проблему – привел восемь знакомых ассистентов (один из них – зять Марко ван Боммел) и платит им из своего кармана.

Берт ван МарвейкEurosport

Состав

Повод для оптимизма

В 2010-м Ван Марвейк дошел с Голландией до финала и объяснил причину высокого результата: «У нас был не самый лучший состав, зато точно – самая лучшая команда». С Австралией седовласый коуч попробует провернуть тот же трюк. Подбор игроков еще скуднее, но для достойного выступления вполне хватит.

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Франция

Топ

Если перед Евро-2016 у французской сборной не было явного лидера, то теперь все очевидно: Поль Погба сдал позиции и вести команду будет Антуан Гризманн. Форварду в марте незаметно стукнуло 27 – возраст великих свершений. Антуан забил шесть мячей на чемпионате Европы и неустанно тащит «Атлетико» к статусу суперклуба – этот парень заслужил трофей посолиднее, чем Кубок УЕФА.

Антуан ГризманнGetty Images

Фрешмен

Килиан Мбаппе уже на следующем турнире может спокойно расположиться абзацем выше. За талант 19-летнего тинейджера клубы готовы платить сотни миллионов евро, но на его игру такое давление никак не влияет. Мбаппе без разницы, где феерить: в приземленном «Монако» или напыщенном «ПСЖ». В играх за сборную Килиан тоже прекрасен – два сезона в Лиге чемпионов подготовили вундеркинда к матчам любого накала.

Килиан МбаппеGetty Images

Коуч

Дидье Дешам в сборной Франции – аналог Зинедина Зидана в мадридском «Реале». Дешам был капитаном легендарной команды, которая побеждала на ЧМ-1998 и Евро-2000, его авторитет неоспорим. Молодняк из национальной команды не видел вживую те триумфальные матчи, но сам факт вынуждает безоговорочно повиноваться мастеру и внимательно вникать в его речи.

Дидье ДешамGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

В распоряжении Дешама один из сильнейших составов на чемпионате – это и есть главный козырь французов. Любой игрок атаки способен одним касанием оформить взятие ворот и перевернуть матч. Мощная скамейка добавляет еще больше позитива: заменами можно действительно усиливать игру. На домашнем Евро до трофея не хватило совсем чуть-чуть – обида залита в груди, поэтому мотивация «трехцветных» в России будет зашкаливать.

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Дания

Топ

Больше всего матчей за сборную среди заявленных на ЧМ датчан на счету 33-летнего Вильяма Квиста (79 игр). У Кристиана Эриксена накопилось на две игры меньше, но при этом он на семь лет моложе. А если еще учесть, что плеймейкер забивает чаще остальных (21 гол), вопросы о лидере точно отпадут. Эриксен – главная надежда Дании, через которую строится вся игра.

Кристиан ЭриксенGetty Images

Фрешмен

В сезоне-2016/17 Каспер Дольберг забил 22 гола за «Аякс», сыграл в финале Лиги Европы, но не развил успех. Датчанин забуксовал после смены тренера, а в конце декабря вылетел на четыре месяца из-за травмы. Чемпионат мира очень важен для 20-летнего нападающего: нужно доказать, что год назад была не просто вспышка.

Каспер ДольбергGetty Images

Коуч

Норвежец Оге Харейде известен только футбольным гикам. Всю тренерскую карьеру спец работал со скандинавскими клубами, а в середине 2000-х пытался вывести Норвегию хоть куда-нибудь, но и ЧМ-2006, и Евро-2008 проплыли мимо. Зато сейчас Харейде уверен в себе и сборной Дании. В подтверждение этого тренер недавно заявил, что в сборной Франции нет ничего особенного.

Оге ХарейдеGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

В последний раз Дания проиграла в октябре 2016-го Черногории. С тех пор команда провела 9 официальных матчей, забила 22 гола и пропустила всего пять. Бодрящие цифры и положительный заряд тренера намекают, что датчанам по силам выбраться в плей-офф.

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Перу

Топ

Джефферсон Фарфан воскрес из пепла и выиграл чемпионат России с «Локомотивом», но главным человеком в сборной Перу будет капитан. 34-летний Паоло Герреро, которого в ноябре обвинили в употреблении кокаина и отстранили от футбола, все-таки отвоевал право участия на ЧМ. Нападающий стучался во все инстанции и даже заручился поддержкой будущих соперников. Капитаны сборных Франции (Уго Льорис), Дании (Симон Кьер) и Австралии (Майл Единак) обращались в ФИФА с просьбой допустить перуанца до турнира. В итоге сжалился Федеральный суд Швейцарии – рассмотрение дела перенесли на потом.

Паоло ГеррероGetty Images

Фрешмен

Герреро, конечно, ньюсмейкер номер один, но Фарфан тоже внушительная фигура. Карьеру Джефферсона сейчас косплеит Ренато Тапиа. 22-летний полузащитник уже отыграл четыре сезона в Голландии (за «Твенте» и «Фейенорд»). После такого же периода в ПСВ Фарфан двинул в Германию, и вполне вероятно, что Тапиа тоже обратит внимание клубов из Бундеслиги – в России Ренато будет играть в основе и покажет, на что способен.

Ренато ТапиаEurosport

Коуч

Лучшие годы Рикардо Гареки прошли рядом с Диего Марадоной в «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины. В 1985-м его гол лишил Перу поездки на чемпионат мира в Мексику – болельщики припоминали тренеру этот факт, пока он не вернул должок. Благодаря Гареке Перу сыграет на главном турнире сборных впервые за последние 36 лет.

Рикардо ГарекаEurosport

Состав

Повод для оптимизма

Проклятие снято, Герреро в команде – что еще надо для счастья. Огня добавят болельщики: по данным RT, перуанцы входят в топ-10 по приобретенным билетам на матчи. Фанаты «инков» так соскучились по большому футболу, что будут поддерживать сборную в большем составе, чем испанцы, французы и португальцы, у которых шансы на успех значительно выше.

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