Роналду: «Все говорят о противостоянии Роналду и Месси, но Мо Салах может присоединиться к гонке»

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признал в Мохамеде Салахе конкурента в борьбе за «Золотой мяч».

«Мо Салах стал одним из открытий в этом сезоне. Надеюсь, что травма, полученная им в Киеве, не выведет его из строя надолго. Многие люди говорят о противостоянии Роналду и Месси, но у других игроков есть шанс присоединиться к этой гонке. Салах – как раз такой футболист», – цитирует Роналду Metro.

В сезоне-2017/18 Роналду и Салах забили по 44 мяча по всех турнирах (больше только у Месси – 45).

Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.

Салах закончил клубный сезон без выигранных трофеев.

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