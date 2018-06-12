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Роналду: «Все говорят о противостоянии Роналду и Месси, но Мо Салах может присоединиться к гонке»
К спору за «Золотой мяч» добавился еще один человек.
Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признал в Мохамеде Салахе конкурента в борьбе за «Золотой мяч».
«Мо Салах стал одним из открытий в этом сезоне. Надеюсь, что травма, полученная им в Киеве, не выведет его из строя надолго. Многие люди говорят о противостоянии Роналду и Месси, но у других игроков есть шанс присоединиться к этой гонке. Салах – как раз такой футболист», – цитирует Роналду Metro.
- В сезоне-2017/18 Роналду и Салах забили по 44 мяча по всех турнирах (больше только у Месси – 45).
- Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.
- Салах закончил клубный сезон без выигранных трофеев.
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