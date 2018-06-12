Расстрел после ЧМ и тактические советы Кимчен Ира. КНДР контролирует футбол и плюет на Запад

Когда речь заходит о Северной Корее, в голове возникает ряд из страшных стереотипов: обособленность, жестокость, диктатура и так далее. Лайн-ап не лишен смысла и правды, так как уровень ответственности за результат в КНДР превышает градус ядерного взрыва, а за невыполненное поручение человек напросто лишается прежней жизни и превращается в унтерменша корейского строя.

Европа пользуется безжалостностью и закрытостью государства и пестрит любыми фейками о Корее даже после их опровержения. В футболе есть множество примеров, из-за которых складывается впечатление, что футболиста в любом случае расстреляют, вопрос – на какое время ему удастся отсрочить казнь.

Это неправда. Футбол в Северной Корее живет, пускай и по интроверсионной модели, и иногда и в нем происходят значимые и крутые события.

Специальная система чемпионатов, отличающаяся от западной

Чемпионат КНДР совершенно не освещается за пределами государства. Причина не только в незаинтересованности европейцев – северокорейцы просто не распространяются об этом. Страна проводит много турниров, которые влияют на шансы в двух основных лигах: Республиканском чемпионате – фактически Кубок КНДР, в котором команды сначала соперничают по круговой системе, а потом рубятся в плей-офф, и Северокорейская футбольная лига – регулярный чемпионат, где клубы борются за выход в азиатскую Лигу чемпионов. Она поделена на три дивизиона, из которых выходят и вылетают по одной команде.

Все матчи проходят исключительно на стадионах Пхёньяна, поэтому большинство команд играют на нейтральном поле, а базируются в другом городе. Во многом из-за этого последние годы титул не уезжает из столицы, так как местные команды имеют преимущество в поддержке: многократный чемпион «25 апреля» – клуб от армии и поставщик игроков для сборной, расположенный в пригороде Нампхо (недалеко от Пхёньяна); «Амнокаан» – клуб от Министерства народной безопасности КНДР (Пхёньян), «Пхёньян» – клуб от корейской спортивной организации (с городом все ясно); «Хвэбуль» – недавно вылупившийся чемпион лиги (Пхёньян).

Команды не парятся над символикой клуба и в логотипе иероглифами размещают его название, в основном красным цветом. Форма – простая, неприметная и однотонная, преобладают красные и белые цвета.

Самая крупная арена в мире

Главные стадионы Кореи и Пхёньяна: «Янкагдо», «Сосан», стадион имени Кимир Сена и самое сладкое – арена «1 мая», на которой проводятся основные спортивные мероприятия и национальный праздник Ариран. Арена является крупнейшей в мире и вмещает 150 тысяч человек. В 2007-м шоу во время Арирана попало в Книгу рекордов Гиннеса, как самое массовое шоу в мире.

Стадион «1 мая»Eurosport

Принудительные походы болельщиков на игры местных команд

Культуры боления в Корее не существует. Поход на стадион выглядит как принудительная мера: туда направляют людей, связанных с клубом по месту работы, и военных, для которых футбол – возможность взять отгул. Поэтому зрители всегда заполняют стадион, но на атмосфере игры это никак не сказывается: на любой ключевой момент игры стадион реагирует неистовым молчанием. Когда иностранные болельщики устраивают движуху, их окружают лишь косыми и непонятливыми взглядами. Единственные кричалки, которые могут зарядить корейцы, звучат во славу Высшего руководителя или партии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын Reuters

На чемпионате мира-2010 сборную КНДР ярко поддерживала группа болельщиков в одежде с символикой страны и тонкими дощечками в руках – инструмент для более громких и звонких хлопков. Оказалось, что их нанял Спорткомитет Кореи. Часть болельщиков были китайскими актерами, которые радовались любому удачному эпизоду в матче, неважно: от своих или от чужих.

Люди, которым удалось выбраться из КНДР благодаря футболу

Футболисты Северной Кореи получили глоток свежего воздуха лишь в 2006 году. Раньше игроки ограничивались поездками в Тайланд и Японию, где обязывались посещать учреждения, напоминающие им о корейской идеологии. Теперь правительство разрешило рассматривать предложения из европейских стран и даже выезжать за границу, но вместе со специальными агентами, которые следят за поведением игрока.

Два главных легионера отправились в Россию. Первым путь в РФПЛ открыл Цоймин Хо. Он попал в «Крылья Советов» благодаря коммунистическому названию команды. Чтобы кореец не поддался влиянию капиталистов, в его комнате почти не было необходимой для любого европейца бытовой техники: телевизора, холодильника, стиралки. Цой отыграл за Самару два года, забил семь мяча, но потом внезапно пропал и лишь через полгода всплыл в матче корейского чемпионата. Болельщики связывают его уход с трансфером в «Крылья» южнокорейца Обом Сока. Парни даже отыграли два матча вместе, после чего якобы правительство КНДР возмутилось и забрало Цоя обратно.

Второй легионер – Хонен Чо. Он перешел в «Ростов» транзитом через сербскую «Бежанию». В первом сезоне он вытащил дончан из ФНЛ и мощно готовился к чемпионату мира-2010. В отборочном турнире он стал главным героем и забил четыре мяча. Второй год в «Ростове» Чо провел очень тускло: все реже появлялся на поле и все чаще на больничной кушетке. Во время ЧМ Хонен капитанил в сборной и снова показал былую игру, но 0:7 от Португалии перечеркнули все старания. После чемпионата мира кореец окончательно забил на «Ростов», разорвал контракт и свалил в Корею.

Самый известный северокорейский легионер – Чонтхэ Се. Именно он рыдал на ЧМ в матче с Бразилией при исполнении гимна страны. На родине его прозвали корейским Руни, хотя футбольную карьеру он начал в Японии – на территориальной родине. Родители отдали его в токийский университет с образованием по северокорейскому образцу, так как сами этнически являлись японскими корейцами.

Чонтхэ сеAFP

Чон играл за «Бохум» и «Кёльн», после Германии отправился в Южную Корею. Неизвестно, простила ли ему это власть, но пока футболист живой и снова играет в Японии.

Корейские достижения в показе европейского футбола

В одном из интервью итальянский политик Антонио Рации заявил, что Кимчен Ин – поклонник «Манчестер Юнайтед» и европейского футбола. В КНДР и так показывали хайлайты топ-5 лиг Европы и Лиги чемпионов, но с недавнего времени корейцы получили право на просмотр игр «МЮ», «Арсенала» и «Челси».

Самые крутые фейки, которые вызывают смех, и реальные истории, вызывающие страх

После вылета с ЧМ-2010 игроков сборной отправили на принудительные работы, а главного тренера выставили из партии и загнали на стройку. ФИФА прислала в КНДР специальный запрос для проверки здоровья игроков, но после наказания футболисты снова вернулись в клубы.

В чем сомневаться

На ЧМ-1966 Северная Корея первый и последний раз в истории дошла до 1/4 финала, где настучала три мяча, но все равно проиграла Португалии – 3:5. Несмотря на поражение, корейцы ждали радушного приема, но наткнулись на жесткий обман. Весь состав сборной отправился в концлагерь (пишут даже о расстреле), а национальному герою Пакду Ику (он положил победный мяч в ворота Италии – двукратным чемпионам мира на тот момент) повезло больше: он поехал на исправительные работы рубить дрова.

Об этом в своей книге рассказывал французский политик Пьер Ригуло, но вот что странно: во-первых, Пак потом возглавил федерацию легкой атлетики, а затем и олимпийскую сборную, а остальные футболисты снялись в документальном фильме «Игра их жизни» и спокойно выезжали в Англию для съемок.

А вот после провального матча с Португалией у бывшего коуча КНДР съездить уже никуда не получится. «Я регулярно получаю тактические советы от Кимчен Ира с помощью мобильного телефона, который не видно невооруженным глазом», – говорил главный тренер сборной Кимйонг Хун. Йонг неоднократно восхвалял великого руководителя и его свиту, но в рекомендации от правителя верится слабо. Во-первых, нельзя найти достоверный источник с подтверждением цитаты, во-вторых, неужели Кимчен Иру было дело до схем и выбора состава? В любом случае сборная жестко провалилась на том турнире.

Над чем смеяться

Фейковый ролик о победе корейцев на ЧМ-2014, якобы показанный в КНДР для того, чтобы запудрить мозги местным, поднял волну критики корейской власти. На самом деле, чемпионат мира в Бразилии освещался каждый день, и жители Кореи знали о происходящем и о непопадании страны на ЧМ.

Еще больший хейт вызвала новость о том, что четыре игрока сборной потребовали политическое убежище на ЧМ-2010, как предполагали западные газеты после отсутствия четверых в заявке на матч. ФИФА опровергла информацию и подтвердила, что сборная Северной Кореи находится в полном составе.

Пока КНДР живет в мире абсолютного протекционизма, их футбол будет отставать даже от других азиатских стран. Ограничения редко ведут к прогрессу, а в Северной Корее их полно. Главное, чтобы желание полного контроля от государства не опустило футбол на глубокое дно.

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