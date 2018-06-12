Дидье Дешам: «Антуан Гризманн точно останется в Испании, не беспокойтесь»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о том, что Антуан Гризманн и Набиль Фекир могут покинуть свои клубы в летнее трансферное окно.

«Ходят разговоры о будущем Антуана Гризманна и Набиля Фекира. Это не идеальная ситуация, но у меня в любом случае не было бы идеальной ситуации. Но Антуан точно останется в Испании, это очевидно, так что не беспокойтесь», – цитирует Дешама AS.

На Гризманна, помимо «Барселоны», претендовал «Манчестер Юнайтед».

9 июня «Лион» объявил, что не продаст Фекира в «Ливерпуль».

ABC: Антуан Гризманн уведомил родных и близких, что останется в «Атлетико»

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