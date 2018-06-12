Андрей Аршавин: «Если бы я был нужен сборной в 37 лет, то это была бы слабая команда»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что не получал приглашения вернуться в сборную России.

«Меня не звали в сборную. Я уже много раз говорил, что если бы я еще играл за сборную, если бы я ей был нужен в 37 лет, то это была бы слабая команда. Все-таки футбол движется вперед, должны появляться более молодые игроки, более атлетичные. На протяжении всей моей карьеры говорят, что сборная России – слабая. Посмотрим.

Если сборная России выйдет из группы, то будет большой праздник в стране. Да и после каждой победы будут народные гуляния по всей стране. Надеюсь, сборная России сможет выйти из группы. Сейчас в команде еще осталось несколько человек, с которыми я играл. Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич. Но я с парнями не встречался», – цитирует Аршавина «Р-Спорт».

В 74 матчах за сборную России Аршавин забил 17 мячей.

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