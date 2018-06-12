Затусить на Думской, встретить закат на крыше. Что делать Салаху в Санкт-Петербурге на ЧМ-2018

Чем известен миру Санкт-Петербург

Прежде всего дворцами, музеями и театрами еще тех времен, когда мужчины носили чулки и кудрявые парики, и это считалось нормой. Город отстраивался по плану Венеции, поэтому совсем неплохо выглядит. Десятки тысяч китайцев с мыльницами каждое лето приезжают сюда посмотреть, как роскошно жили цари-батюшки.

Первая ассоциация на слово «Петербург» – конечно, музей «Эрмитаж». Многометровые очереди тянутся смотреть на Рыцарский и Египетский залы, на картины Рембрандта, итальянских мастеров ренессанса, а еще на импрессионистов (главный аттракцион: научиться различать Мане и Моне).

Видимо, от того, что в городе больше пасмурных дней, чем солнца, петербуржцам приходилось часто включать мозг, чтобы не замерзнуть. Ну и так вышло, что большая часть культурного наследия России, от литературы до науки, сформировалась именно здесь, а не где-то там еще.

ЧМ-2018, Санкт-ПетербургGetty Images

Кем известен миру Санкт-Петербург

Если у вас состоится футбольный диалог с иностранцем, и вы признаетесь, что из Петербурга, в девяти случаях из 10 ваш собеседник вскрикнет: «О, Аршавин!». Человек, который резвился на Евро-2008, выиграл Кубок УЕФА и уложил «Ливерпуль» на «Энфилде», кажется, до сих пор самый популярный футболист страны за границей. Это приятно, но все же грустно – за 10 лет о российском футболе не узнали ничего нового.

В петербургском футболе, впрочем, за 10 лет тоже ничего не изменилось: Аршавин, Кержаков, Денисов, культовые воспитанники местных спортшкол, либо уже завершили карьеры, либо в шаге от этого дела.

Кержаков и АршавинGetty Images

Байка

Исторически сложилось, что Петербург – идеальное место, чтобы устроить революцию или дворцовый переворот. Страшные убийства логично провоцировали легенды о привидениях: например, в Михайловском замке до сих пор замечают призрак императора Павла I (его задушили заговорщики через месяц после переезда в новый дворец), а в одном из домов на Гороховой улице – дух Григория Распутина, приближенного семьи Николая II. Вы точно помните эту байку из учебника истории: сначала Распутина тщетно травили вином и эклерами с цианидом, а в итоге застрелили и сбросили в прорубь.

В 2004 году журналисты «КП» устроили спиритический сеанс, чтобы поговорить с духом Распутина, который донимал жителей коммуналки (она образовалась на месте квартиры старца). Для улучшения качества связи они притащили заспиртованный половой орган мужчины из петербургского музея эротики. Дух почему-то не явился. Возможно, потому что в банке плавала фальшивка. В начале 90-х в Англию доставили точно такой же экспонат, но экспертиза определила, что заспиртованная субстанция – обычный морской огурец.

Кто играет в Санкт-Петербурге

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Где снять инстастори

Классическая инстастори для Петербурга происходит в районе Дворцовой площади и в радиусе пары километров от нее. Зимний дворец, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова – стандартные открыточные виды, которыми можно забить память на вашем гаджете.

Если парадный Петербург вы уже нафотографировали во время экскурсии в 10-м классе, добро пожаловать в мир будущего. В последнее время в городе понастроили вантовых мостов и футуристических скоростных магистралей, на фоне которых выделяются две конструкции: Лахта-центр (в народе – кукуруза), самый большой в Европе небоскреб (462 метра) и будущий штаб «Газпрома», и, конечно, новый стадион.

Уместить весь морской фасад в одном фото сложно, но лучшие кадры получатся в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, на Крестовском острове возле новой арены, в порту на Васильевском острове и в окрестностях моста Бентанкура – его открыли совсем недавно специально к ЧМ.

Стадион Санкт-ПетербургGetty Images

Где праздновать победу

Если вы хотите отпраздновать победу так, чтобы забыть, чью именно – вам на Думскую улицу. Это тусовочный квартал, где можно найти приятное знакомство, неприятное знакомство, дешевый алкоголь, дорогой алкоголь и другие расслабляющие и относительно легальные вещества. Заведений на Думской и в ее окрестностях столько, что среди них даже вполне себе самостоятельные гей-клубы (Россия все же толерантная страна). Все это добро располагается в паре минут от Невского проспекта и станции «Гостиный двор».

Если же ваш моральный кодекс или статус в обществе несовместимы с ядерным кутежом, спокойно сходите на улицу Рубинштейна: здесь тоже много баров, гораздо больше вкусной еды, и все это выглядит значительно солиднее. Тоже несколько минут от Невского, но уже ближе к станции «Маяковская».

В субботу 23 июня победу можно отметить с тем еще размахом: в этот день пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Там, где выпускники, там, конечно, много алкоголя и его адептов, но посмотрите на это мероприятие с точки зрения эстета: по Неве проплывет старый фрегат с красными парусами, мосты будут разведены, а в небе – мощнейший салют, лазерное шоу и белые ночи. Вы ляжете спать вместе с городом – только в 6 утра.

Где топить горе

В Петербурге в принципе сложно уединиться, но удобнее всего это сделать в парках. Например, прямо возле стадиона на Крестовском острове. К ЧМ-2018 его немного облагородили, а возле Малой Невы сколотили деревянную набережную, которая выглядит как-то чересчур по-европейски для России.

Более расслабляющий парк – на Елагином острове, тоже недалеко от стадиона. Он почти полностью захвачен зеленью, белками, прудами и лодками, когда-то на один из островов парка даже выпускали диких обезьян. В общем, на Елагином можно спокойно раствориться в кустах – настолько, что петербургские режиссеры фильмов для взрослых используют его для своих сцен.

И чисто питерское развлечение для грустных романтиков – найти открытый чердак, чтобы вылезти на крышу и с хорошей перспективой посмотреть на достопримечательности равнинного города. Сейчас с поисками открытых подъездов стало трудно, поэтому экскурсии по крышам устраивают руферы-предприниматели.

Куда не соваться

Прошли те времена, когда детей пугали Купчино – сейчас это обычный район на окраине города, в котором уже отжали все, что можно было отжать. Титул самой четкой локации Петербурга отошел Ульянке, но вы туда вряд ли поедете без особой нужды. Как и в Колпино. Это еще одно рисковое место и родина Александра Панова, что уже говорит о многом. Просто придерживайтесь известного принципа, который работает в любом городе мира: чем дальше от конечной станции метро, тем дольше продолжительность жизни.

Еда

Чтобы ощутить себя настоящим петербуржцем, вы должны съесть три вещи.

Корюшку . Фирменная местная рыба, которую принято жарить в кляре. Корюшка пахнет огурцами, на вкус немного сладкая и почти бескостная – рыба, которая меньше всего напоминает рыбу. Правда, пик ее сезона – апрель-май.

. Фирменная местная рыба, которую принято жарить в кляре. Корюшка пахнет огурцами, на вкус немного сладкая и почти бескостная – рыба, которая меньше всего напоминает рыбу. Правда, пик ее сезона – апрель-май. Шаверму . Сложно сказать, чем она отличается от шаурмы, кроме названия, но это определенно главный городской стрит-фуд. И все же не покупайте ее в ларьках у метро, лучше в столовых, барах и сетевых забегаловках.

. Сложно сказать, чем она отличается от шаурмы, кроме названия, но это определенно главный городской стрит-фуд. И все же не покупайте ее в ларьках у метро, лучше в столовых, барах и сетевых забегаловках. Пышки. В Москве эту сладость зачем-то зовут пончиками, но петербуржцы гордо едят пышки. Рецепт классической пышки – мягкое тесто в форме нолика варят в кипящем масле, вытаскивают и посыпают сахарной пудрой. Настоящий петербуржец запивает пышки кофе.

Выпивка

В Петербурге изобрели «Балтику» со «Степаном Разиным» и спаивали ею не только всю страну, но даже отправляли на экспорт. Но это, пожалуй, не главный повод для гордости пивной столицы России – сейчас в городе делают крутейший крафт.

Самая известная пивоварня новой волны – «Бакунин», там правда все хорошо с разными сортами напитков. Конкретный местный сорт? Ну, например, Василеостровское красное – приятный хмельной эль, который разливают в барах и даже в сетевых супермаркетах.

Что увезти с собой

Вы всегда найдете, где купить открытки и магнитики, поэтому просто сходите на шопинг. Рядом с Московским вокзалом есть «Галерея» – огромный многоэтажный ТЦ, в котором затаривается шмотками и косметикой весь город. Не переживайте, секция с безделушками на холодильник тоже есть. Через дорогу от «Галереи» – «Стокманн». Финский молл, но с тонким кошельком там делать нечего.

Утром выходного дня можно съездить на Удельную – там самый мощный блошиный рынок в городе. За 500 рублей можно найти настоящие очки Ray Ban из 80-х, в отличном состоянии, как у Тома Круза в Top Gun, коллекционные виниловые пластинки или артефакты времен Великой отечественной войны.

Где играть в футбол

«Стадион Санкт-Петербург»

Год открытия: 2017 год

Вместимость: 68 172

Стадион Санкт-ПетербургGetty Images

В XVIII веке на строительство Зимнего дворца, здания «Эрмитажа», ушло восемь лет, хотя тогда не знали о существовании бетономешалки и башенного крана. В XXI веке на сооружение главного стадиона Санкт-Петербурга ушло 10 лет, и это поразительно.

На стройке, которую сперва обещали закончить еще в 2009-м, похоронили 640 миллионов евро – это почти как три «Альянц-Арены» в Мюнхене. Сколько из этих денег ушло в карман вельможам, до сих пор непонятно – один только вице-губернатор СПб признался в хищении 700 тысяч евро.

Впрочем, если оставить коррупцию за скобками, то стадион вписался на место запущенного совкового котлована круто и технологично. Все бакланы, протечки и другие косяки остались в прошлом: раздвижная крыша раздвигается, выдвижной газон – выдвигается. Рядом две станции метро, которые примут основной поток болельщиков: «Крестовский остров» и «Новокрестовская».

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