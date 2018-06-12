twitter

В бразильском телешоу воссоздали детскую комнату Неймара. Бразилец пришел туда и разрыдался

В бразильском телешоу воссоздали детскую комнату Неймара. Бразилец пришел туда и разрыдался
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Бразилец испытал слишком сильные эмоции.

Организаторы бразильского телешоу Caldeirão do Huck воссоздали комнату юности нападающего «ПСЖ» Неймара, куда позвали самого игрока, а также его маму Надин, сестру Рафаэллу и отца Неймара-старшего.

При виде детально скопированного интерьера дома, где он жил, Неймар не сдержал эмоций и натурально разрыдался.

Помимо родственников, Неймара в его комнате посетили девушка Бруна Маркезини, друг детства Майкон и друзья – актер Рафаэл Зулу, серфер Габриэл Медина, певец Тиагиньо и волейболист Бруно Резенде.

  • В данный момент Неймар в составе сборной Бразилии готовится к чемпионату мира. Турнир стартует 14 июня.
  • Бразилия попала в группу E, где сыграет с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

Неймар посадил на попу защитника и забил гол-шедевр Австрии. Бразилец в зверской форме перед ЧМ

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Топ-10 крутейших моментов недели MLS. Там есть эпизод, где Златану не дали забить с линии ворот

03:08
Популярные видео
Надалю мощно прилетело мячом по голове. Этот и другие моменты «Ролан Гаррос» – в новом выпуске Watts
3 286 просмотров19 ч
«Буду болеть за Россию. Как-то надо, наверное». Теннисисты – о симпатиях на ЧМ-2018
2 421 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться