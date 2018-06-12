В бразильском телешоу воссоздали детскую комнату Неймара. Бразилец пришел туда и разрыдался
Бразилец испытал слишком сильные эмоции.
Организаторы бразильского телешоу Caldeirão do Huck воссоздали комнату юности нападающего «ПСЖ» Неймара, куда позвали самого игрока, а также его маму Надин, сестру Рафаэллу и отца Неймара-старшего.
При виде детально скопированного интерьера дома, где он жил, Неймар не сдержал эмоций и натурально разрыдался.
Помимо родственников, Неймара в его комнате посетили девушка Бруна Маркезини, друг детства Майкон и друзья – актер Рафаэл Зулу, серфер Габриэл Медина, певец Тиагиньо и волейболист Бруно Резенде.
- В данный момент Неймар в составе сборной Бразилии готовится к чемпионату мира. Турнир стартует 14 июня.
- Бразилия попала в группу E, где сыграет с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.
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