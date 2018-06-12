Артем Дзюба: «Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на поле не будет»

Нападающий сборной России Артем Дзюба попросил поддержать команду на предстоящем чемпионате мира.

«Хотелось бы вот что сказать. Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник, праздник футбола.

Миллионы будут болеть за нас. И мы тут почти месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира. Как и все 32 команды, мечтаем выиграть турнир. Но все решаем постепенно. Сейчас наша задача – выйти из группы и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если будем порознь, ничего не выйдет.

У вас душа болит? И у нас болит! Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут сражаться и играть в футбол», – заявил Дзюба «СЭ».

Сборная России стартует на чемпионате мира матчем против Саудовской Аравии 14 июня.

Турнир продлится с 14 июня по 15 июля и пройдет в 11 городах страны.

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