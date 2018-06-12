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Журналисту запретили спрашивать Гризманна по-испански, но он забил вопрос в Google Translate

Журналисту запретили спрашивать Гризманна по-испански, но он забил вопрос в Google Translate
Eurosport

1 час назад

Французы были в ярости.

12 июня один из лидеров сборной Франции Антуан Гризманн присутствовал на пресс-конференции, на которой тренерский штаб поставил условия: вопросы только на французском языке.

Находчивый журналист из Испании ловко выпутался из ситуации. Он забил вопрос в Google Translate, а потом просто поднес микрофон к своему смартфону. Разумеется, испанец интересовался, останется ли Гризманн в «Атлетико».

Антуан захохотал, но представитель национальной команды, явно недовольный, не разрешил ему отвечать. Гризманн лишь отметил, что сейчас неподходящее время для объявлений.

  • Интерес к Антуану проявляет «Барселона», готовая выплатить его отступные в 100 млн евро.
  • 16 июня Франция стартует на ЧМ-2018 матчем с Австралией в Казани.

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