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Нестор Питана будет судить матч открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия

Питана будет судить матч открытия Россия – Саудовская Аравия
Eurosport

1 час назад

Рефери с опытом.

Аргентинский арбитр Нестор Питана рассудит сборные России и Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018. Помогать ему будут соотечественники Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана, а функции резервного арбитра исполнит бразилец Сандро Рикки.

В роли видеоассистентов выступят итальянец Массимильяно Иррати (VAR), аргентинец Мауро Вильяно (AVR 1), чилиец Карлос Астроза (AVR2) и итальянец Даниэле Орсато (AVR3), передает официальный сайт ФИФА.

  • Питана отсудил 4 игры ЧМ-2014, включая четвертьфинал Франция – Германия. В его послужном списке имеются полуфиналы Олимпиады-2016 (Германия – Нигерия) и Кубка Конфедераций-2017 (Германия – Мексика).
  • Матч Россия – Саудовская Аравия начнется 14 июня в 18:00 мск.

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