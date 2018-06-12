Игроки сборной Бразилии жестоко поздравили Коутиньо с днюхой: обмазали его яйцами и мукой

12 июня полузащитнику сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не подфартило праздновать 26-летие. Героя дня поджидало неприятное поздравление.

Во время тренировки на Филиппе неожиданно напали партнеры по команде, разбили ему об голову яйца, вымазали его в муке и полили сверху водичкой.

Первым атаку начал Неймар. Чуть позже Марсело помог Коутиньо отмстить.

17 июня Бразилия начнет ЧМ-2018 матчем в Ростове-на-Дону против Швейцарии.

Бразильцы не брали медалей чемпионатов мира с 2002 года.

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