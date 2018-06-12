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Килиан Мбаппе травмировал голеностоп в столкновении с Рами и покинул тренировку сборной Франции

Мбаппе травмировал голеностоп в столкновении с Рами и покинул тренировку
Eurosport

20 мин. назад

Французские болельщики схватились за успокоительное.

За два дня до старта чемпионата мира сборная Франции понесла серьезную потерю. Во время тренировки Адиль Рами вступил в борьбу за мяч с Килианом Мбаппе.

19-летний форвард «ПСЖ» подвернул голеностоп и, корчась от боли, рухнул на газон. После осмотра врачей Мбаппе попытался продолжить тренировку, но вскоре ушел в раздевалку.

Выражение лица Рами после выноса одной из главных надежд Франции говорит о многом.

  • 16 мая Франция проведет первый матч на ЧМ-2018. Соперником вице-чемпионов Европы станет Австралия.
  • На счету Мбаппе 4 гола в 15 матчах за национальную команду.

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