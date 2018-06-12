Eurosport
Левша Марсело вновь блеснул универсализмом и выполнил тяжеленный трюк правой ногой
Повтори, Неймар.
Защитник сборной Бразилии Марсело на тренировках не только обмазывает яйцами и мукой макушки партнеров.
Зацени невероятную технику Марсело при жонглировании мячом, а потом вспомни, что это нерабочая нога бразильца. Похоже, не Неймар – главный технарь в составе «селесао».
- Марсело провел 51 матч за сборную Бразилии и забил 5 мячей.
- Бразильцы начнут поход за золотом 17 июня матчем против Швейцарии в Ростове-на-Дону.
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