Левша Марсело вновь блеснул универсализмом и выполнил тяжеленный трюк правой ногой

Защитник сборной Бразилии Марсело на тренировках не только обмазывает яйцами и мукой макушки партнеров.

Зацени невероятную технику Марсело при жонглировании мячом, а потом вспомни, что это нерабочая нога бразильца. Похоже, не Неймар – главный технарь в составе «селесао».

Марсело провел 51 матч за сборную Бразилии и забил 5 мячей.

Бразильцы начнут поход за золотом 17 июня матчем против Швейцарии в Ростове-на-Дону.

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