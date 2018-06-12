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adidas представил кислотные бутсы к ЧМ-2018, отображающие русский колорит
Для коллекции.
adidas запустил новую коллекцию из пяти вариантов пар бутс the GLITCH World Pack. Три серии выкрашены в национальные флаги Франции, Германии и Англии.
Еще два самых пестрых варианта должны отображать яркую культуры России. Красные бутсы украшены хохломой, синие бутсы вдохновлены Храмом Василия Блаженного.
- Новую коллекцию представили французы Бенжамен Менди, Преснель Кимпембе и аргентинец Пауло Дибала.
- ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах 11 городов России с 14 июня по 15 июля.
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