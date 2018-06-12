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Трогательное видео с 7-летним Гризманном, берущим автографы у игроков сборной Франции перед ЧМ-1998

Трогательное видео с 7-летним Гризманном, берущим автографы у игроков сборной Франции перед ЧМ-1998
Eurosport

1 час назад

Зинедин Зидан и Тьерри Анри еще не догадывались, кому они подписывают мяч.

Журналистка Стефани Ренувен выложила в твиттер отрывок из хроники, посвященной чемпионской сборной Франции-1998.

Перед турниром будущие национальные герои встретились с детишками и раздали автографы. Невероятно, но один из этих малышей вырос в одну из главных надежд «трехцветных» на повторение успеха 20-летней давности. Это был Антуан Гризманн.

  • 16 июня Антуан поведет Францию против Австралии.
  • Гризманн – лучший бомбардир и лучший футболист Евро-2016. На его счету 20 голов в 54 матчах за национальную команду.

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