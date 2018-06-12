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«10-й номер доставил нам много проблем. Не знаю, как его зовут». Коуч Коста-Рики – об Азаре

«10-й номер доставил нам много проблем. Не знаю, как его зовут». Коуч Коста-Рики – об Азаре
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

А ты еще ругаешь русских тренеров.

11 июня сборная Коста-Рики крупно проиграла Бельгии в контрольном матче – 1:4. После игры главный тренер костариканцев Оскар Рамирес своеобразно похвалил капитана соперников Эдена Азара.

«10-й номер доставил нам много проблем. Не знаю, как его зовут».

Этот перл стал неожиданностью для европейцев, но на родине главного тренера сборной Коста-Рики активно критикуют за узкий футбольной кругозор. Несколькими днями ранее Рамиреса громили за незнание игроков сборной Швейцарии – соперника костариканцев по групповой стадии ЧМ-2018.

  • Рамирес всю карьеру футболиста и тренера провел на родине и ни разу не работал в Европе.
  • В матче с Коста-Рикой Азар организовал первый гол Бельгии.
  • 17 июня Коста-Рика сыграет в Самаре с Сербией.

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