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«10-й номер доставил нам много проблем. Не знаю, как его зовут». Коуч Коста-Рики – об Азаре
А ты еще ругаешь русских тренеров.
11 июня сборная Коста-Рики крупно проиграла Бельгии в контрольном матче – 1:4. После игры главный тренер костариканцев Оскар Рамирес своеобразно похвалил капитана соперников Эдена Азара.
«10-й номер доставил нам много проблем. Не знаю, как его зовут».
Этот перл стал неожиданностью для европейцев, но на родине главного тренера сборной Коста-Рики активно критикуют за узкий футбольной кругозор. Несколькими днями ранее Рамиреса громили за незнание игроков сборной Швейцарии – соперника костариканцев по групповой стадии ЧМ-2018.
- Рамирес всю карьеру футболиста и тренера провел на родине и ни разу не работал в Европе.
- В матче с Коста-Рикой Азар организовал первый гол Бельгии.
- 17 июня Коста-Рика сыграет в Самаре с Сербией.
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