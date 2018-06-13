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Семена Слепакова попросили извиниться перед Рамзаном Кадыровым

Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым
Eurosport

29 мин. назад

Возможно, Семен напишет еще одну песню.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров считает, что шуточная песня актера Семена Слепакова про главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова получилась не слишком корректной.

«В этом нашумевшем ролике Семена Слепакова на самом деле куча изъянов. Во-первых, популярному актеру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком. Жанр несколько не тот. Во-вторых, не так уж худо все с нашей сборной России, чтобы так измываться над ребятами на самом старте, причем нарочито, называя фамилии, нарочито и пошло.

Мягко говоря, низкопробно все это. Ну и в-третьих, может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почем зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях? Но от себя бы я сказал, что Семену Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл», – сказал Умаров.

Кадыров отреагировал на песню Слепакова более сдержанно: «Я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа. Только одно обидно, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок.

Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное – пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе».

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