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Журналист AS: президент федерации футбола Испании хочет немедленно уволить Хулена Лопетеги

Журналист AS: президент федерации футбола Испании хочет немедленно уволить Лопетеги
Eurosport

1 час назад

Но его отговаривают.

Назначение главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги коучем мадридского «Реала» испортило обстановку в национальной команде.

Как пишет журналист AS и Cadena SER Фернандо Каллас, президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес хочет немедленно уволить Лопетеги из сборной, но люди, близкие к Рубиалесу, отговаривают его от этого поступка.

Источник сообщает, что изначально футболисты «Реала» были единственными, кто знал о будущем Лопетеги, но после утечки информации атмосфера в коллективе стала напряженной, особенно среди игроков «Барселоны».

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