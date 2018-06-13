Журналист AS: президент федерации футбола Испании хочет немедленно уволить Хулена Лопетеги

Назначение главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги коучем мадридского «Реала» испортило обстановку в национальной команде.

Как пишет журналист AS и Cadena SER Фернандо Каллас, президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес хочет немедленно уволить Лопетеги из сборной, но люди, близкие к Рубиалесу, отговаривают его от этого поступка.

Источник сообщает, что изначально футболисты «Реала» были единственными, кто знал о будущем Лопетеги, но после утечки информации атмосфера в коллективе стала напряженной, особенно среди игроков «Барселоны».

15 июня сборная Испании проведет первый матч на чемпионате мира – против сборной Португалии.

Лопетеги – новый Бенитес. Перес опять рискует ради риска, но есть нюанс.

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