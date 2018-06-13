Глушаков: «При всем уважении к ребятам, попавшим в заявку, не считаю себя слабее кого-то из них»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как он отнесся к невызову в сборную России на чемпионат мира-2018.

«Был чуть-чуть шокирован, конечно. Не до конца понимал: всегда вызывали, а тут не вызвали. Логичная реакция для человека в такой ситуации. На следующий день позвонил Станиславу Черчесову, спросил о причинах, чтобы не узнавать через прессу или от кого-то еще. Он сказал: ты долго не играл за клуб, по физике есть вопросы, а мне нужны ребята боеспособные, с высокими кондициями. Тренируйся, если что, довызовем.

Факт, что реально была травма, пропустил в «Спартаке» около двух недель. Микронадрыв боковой связки колена. Но бегал много даже с повреждением: прямо – мог, а когда резкое движение вбок – болело. В «Спартаке» меня тестировали: ту программу, которую делали зимой на сборах, я выполнял быстрее секунд на десять. Но тренер сборной не мог присутствовать на клубном тестировании. Он посчитал, что я не готов, хотя мне казалось иначе.

При всем уважении к ребятам, попавшим в заявку, не считаю себя слабее кого-то из них. Потому и не уверен до конца, по футбольным причинам меня не взяли или, может, околофутбольным. Решать в любом случае тренеру, мы взрослые люди, никаких обид. Сборной искренне желаю удачи», – сказал Глушаков.

14 июня сборная России сыграет первый матч на чемпионате мира – против Саудовской Аравии.

С полным списком Черчесова можно ознакомиться тут.

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