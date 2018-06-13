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«Россию свою я во всем поддержу». Рамзан Кадыров в стихах ответил Семену Слепакову
Извиняться, видимо, не нужно.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал ответочку на песню Семена Слепакова «Оле-Оле-Оле».
Кадыров потрудился и, помимо обращения в прозе, набросал 5 поэтических строф:
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье,
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня – не сыра,
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю – ты же с Кавказа,
Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде все четко – не каламбур.
Мы – пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это мир! – вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!»
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