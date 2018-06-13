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«Россию свою я во всем поддержу». Рамзан Кадыров в стихах ответил Семену Слепакову

«Россию свою я во всем поддержу». Кадыров в стихах ответил Слепакову
Eurosport

1 час назад

Извиняться, видимо, не нужно.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал ответочку на песню Семена Слепакова «Оле-Оле-Оле».

Кадыров потрудился и, помимо обращения в прозе, набросал 5 поэтических строф:

«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье,

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу.

И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.

Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде все четко – не каламбур.

Мы – пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это мир! – вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!»

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