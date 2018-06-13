Роналду нанял бойца MMA и укротителя быков. Они будут следить за его безопасностью на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу – массовое событие, которое манит даже тех людей, которые не особо интересуются спортом. К сожалению, концентрация общественного внимания делает турнир идеальной площадкой для дистрибуции зла.

Террористы ИГИЛ еще с прошлого года начали сеять панику: в интернете появлялись публикации с угрозами футболистам и даже Путину. В мае из телеграма разлетелось изображение обезглавленных Лео Месси и Криштиану Роналду с жутким текстом: «Ваша кровь заполонит землю».

Криштиану РоналдуEurosport

Президент Аргентинской федерации футбола Клаудио Тапия еще осенью запросил встречу с послом России, чтобы обсудить детали безопасности сборной на чемпионате. Роналду пошел дальше и позаботился о сохранности более основательно: во время ЧМ за ним будут следить два габаритных португальца.

Бритый здоровяк Нуну Марекош – бывший десантник, который профессионально занимается охраной людей. «Я натренированный, опытный и ответственный профессионал. Всегда стремлюсь преодолевать трудности и ищу способы для повышения квалификации. Служба в португальской армии (парашютно-десантный полк) заложила в меня знания по боевой медицине и действиям в ближнем бою и городских беспорядках», – описал умения Нико на странице в социальной сети LinkedIn.

Марекос занимается частной защитой граждан уже 15 лет. Чтобы оставаться в форме, португалец участвует в шоу, которое все привыкли называть корридой. Нуну – настоящий брутал, поэтому просто размахивать полотном перед животным ему неинтересно. Для таких отчаянных парней в Португалии существует торада – бойня быка и восьми бесстрашных мужчин.

Вэдэвэшник – главарь сумасшедшей банды. Его задача заключается в том, чтобы в самом начале шоу в одиночку выйти к быку и ухватиться за его голову. Животное начинает возить безумца по площадке, и тогда в бой вступают еще семеро парней. Ребята усмиряют быка до тех пор, пока у него не останется сил, но не убивают его. А вот зверь иногда не рассчитывает мощь – некоторые матадоры впадали в кому от травм.

В США участников этих зрелищ называют отрядом самоубийц. Правда, в Португалии быкам подтачивают рога, чтобы они не были слишком острыми. Впервые это начали делать в XIX веке по приказу португальского короля Жозе I. По легенде, сын его знакомого маркиза сражался с быком на лошади и упал на землю, когда коня ранили. Бык до смерти забодал юношу, но почти сразу и сам отправился на тот свет – 70-летний отец заколол его мечом.

Один из инсайдеров The Sun сообщил, что Криш иногда посещает такие мероприятия: «Роналду часто наблюдает за боями с быками. Там он и вышел на Нико, которого называет сильнейшим человеком из тех, кого знает. Криштиану уверен, что с ним не захотят связываться, когда рядом такой силач».

Нуну также сопровождал звезду мадридского «Реала» на финале Лиги чемпионов в Киеве. Рядом с Марекосом и семьей Роналду в Украине ошивался еще один бугай – Гонсалу Салгаду. Он работает в той же конторе, что и Нуну, и тоже будет с Кришем во время матчей в России. Охранную компанию, кстати, основал бывший шпион и глава военной разведки Португалии Хорхе Силва Карвалью. В 2016-м его хотели посадить за разглашение государственной тайны, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

Салгаду – экс-боец ММА. Громила дрался в октагоне с 2006-го по 2011-й и одержал за это время семь побед (две – нокаутом). Гонсалу, как и Нуну, крутится в охранном бизнесе около 15 лет и имеет опыт работы со звездами – несколько лет он обеспечивал безопасность 11-кратного чемпиона мира по серфингу Келли Слейтера.

С Роналду Салгаду сотрудничает уже больше четырех лет. На YouTube есть видео 2014 года, на котором Криш желает бойцу спортивных успехов – Гонсалу тогда хотел вернуться в ринг. В этом же ролике Салгаду рассказал, что подружился с футболистом, охраняя его семью.

Если открыть инстаграм Салгаду, сразу станет понятно, что Роналду его главный идол и работодатель – как минимум треть аккаунта точно просвещена Кришу. «У меня очень хорошие отношения с Криштиану, я считаю его другом и величайшим спортсменом в мире. Хотя мы из разных видов спорта, он для меня – кумир», – Роналду нашел преданного работника.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что условия безопасности в России лучше, чем в Бразилии. Португальцев наверняка охраняют не хуже, но Роналду перфекционист во всем. В окружении десантника и бойца смешанных единоборств, которых крышует гуру разведки, можно забить на внешний мир и сосредоточиться на футболе.

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