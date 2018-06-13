Защитник сборной Мексики Диего Рейес пропустит чемпионат мира, его заменит игрок «Пачуки»

Защитник сборной Мексики и «Порту» Диего Рейес не примет участия в чемпионате мира из-за травмы подколенного сухожилия.

Как сообщает ESPN, главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио видел в Рейесе игрока стартового состава и дал ему время восстановиться, но повреждение оказалось серьезным. Вместо футболиста «Порту» к команде «ацтеков» присоединится полузащитник «Пачуки» Эрик Гутьеррес.

17 июня Мексика проведет первый матч на чемпионате мира – против сборной Германии.

Помимо Германии, в одну группу с Мексикой попали Швеция и Южная Корея.

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