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Французские букмекеры предлагают ставку «Эриксен забьет Англии, а Кейн скажет, что забил он»

Французские букмекеры предлагают ставку «Эриксен забьет Англии, а Кейн скажет, что забил он»
Eurosport

47 мин. назад

Очень смешно.

Французский отдел игорной компании Unibet предложил клиентам следующую ставку: Кристиан Эриксен забьет в ворота сборной Англии, а Харри Кейн скажет, что гол забил он.

Сборные Дании и Англии разведены по разным группам и не могут встретиться раньше четвертьфинала. Коэффициент на то, что Кейн снова постарается отнять гол у Эриксена, – 501.

  • В матче 33-го тура чемпионата Англии-2017/18 Эриксен забил гол в ворота «Стока», но Кейн убедил ФА, что он при подаче в штрафную коснулся мяча головой.
  • На групповом этапе датчане сыграют против Франции, Австралии и Перу, англичане – против Бельгии, Панамы и Туниса.

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