Владимир Путин попал на обложку Charlie Hebdo в образе танкиста, который целится в футбольные ворота
Французы выкатили еще одну спорную карикатуру.
Обложка нового номера французского сатирического журнала Charlie Hebdo посвящена чемпионату мира в России.
На обложке изображен президент РФ Владимир Путин, который едет в танке и целится в футбольные ворота.
Как отметили создатели журнала, турнир в России – это «трагикомедия в Потемкинских деревнях».
- Чемпионат мира стартует завтра, 14 июня. В первом матче сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
- «Велком ту Раша». Путин поприветствовал болельщиков и команд-участниц чемпионата мира.
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