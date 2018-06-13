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Владимир Путин попал на обложку Charlie Hebdo в образе танкиста, который целится в футбольные ворота

Путин попал на обложку Charlie Hebdo в образе танкиста, который целится в футбольные ворота
Eurosport

24 мин. назад

Французы выкатили еще одну спорную карикатуру.

Обложка нового номера французского сатирического журнала Charlie Hebdo посвящена чемпионату мира в России.

На обложке изображен президент РФ Владимир Путин, который едет в танке и целится в футбольные ворота.

Как отметили создатели журнала, турнир в России – это «трагикомедия в Потемкинских деревнях».

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