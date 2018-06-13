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Сборная Испании уволила Хулена Лопетеги за день до ЧМ
Трансфер в «Реал» нарушил рабочую обстановку.
Сборная Испании по футболу объявила об отставке главного тренера команды Хулена Лопетеги.
12 июня было объявлено, что по окончании чемпионата мира-2018 Лопетеги возглавит мадридский «Реал». Эта новость нарушила обстановку в испанской сборной – в частности, поступили сообщения, что президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес настаивает на немедленной отставке Лопетеги.
Теперь коуч официально расстался с национальной сборной. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной Испании.
«Мы вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего хорошего и удачи. Все работники сборной Испании должны осознавать, что есть общепринятые формы поведения.
Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с «Реалом» велись за спиной Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания.
Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами», – заявил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.
- 15 июня испанцы сыграют первый матч на чемпионате мира – против сборной Португалии. Сыграют ли они в другом матче – том, что через месяц?
- Лопетеги работал с «Красной фурией» с 2016 года.