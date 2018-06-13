Marca: игроки сборной Испании выступали против отставки Лопетеги. Особенно настаивал Рамос

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отправлен в отставку.

По данным Marca, это решение было принято вразрез с желанием футболистов. В частности, против отставки тренера выступал капитан команды Серхио Рамос.

Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес не прислушался к мнению игроков. Ему не понравилось, что переговоры между Лопетеги и «Реалом» шли за спиной сборной Испании.

За 56 часов до первого матча на турнире у Испании нет главного тренера – Рубиалес пока не назвал его имя.

«Красная фурия» встретится со сборной Португалии уже 15 июня.

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