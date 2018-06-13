Хулен Лопетеги придет в «Реал» бестрофейной крысой. Так Перес запустил новую эпоху «галактикос»

Еще вчера казалось, что Флорентино Перес провернул гениальную и бесшумную многоходовочку: цивилизованно договорился с Лопетеги и его руководителями о том, что после ЧМ Хулен подпишется в «Реал». Как выяснилось, джентльменского соглашения не было и близко – скорее всего, Фло просто узнал у коуча, какая неустойка прописана в контракте (2 млн евро), посмеялся над этой жалкой суммой и тут же предложил мужчине работу в «Реале».

Тот, конечно, согласился (в Мадриде больше денег и возможностей), цинично плюнув на федерацию, с которой у него был договор до 2020 года. В итоге 40-летний босс испанского футбола Луис Рубиалес взбесился и вышвырнул Хулена из команды за два дня до первого матча на ЧМ.

Решение Рубиалеса – дерзкое, принципиальное и поучительное, но слишком эмоциональное и взрывоопасное – уже известно, что команда раскололась и психует (особенно Рамос). Теперь испанцы либо тотально облажаются в лучших традициях серпентарной сборной Франции, либо чисто на адреналине раскромсают всех и доползут минимум до полуфинала – скучного выступления там явно не будет.

Гораздо важнее, что испанский президент мощно отомстил Лопетеги. Вместо игры в дипломатию мужика публично выставили крысятиной, предателем, подонком и кидалой. Большой вопрос, стоила ли казнь одного грызуна двухлетнего цикла подготовки к ЧМ (Испания играла очень круто), но имидж у Хулена теперь такой, что лажать в «Реале» просто нельзя. Он столкнется с грандиозным давлением – против подлого «Мадрида» будет болеть вся страна, которую так нагло опрокинул Лопетеги. Это серьезнейший тест для коуча: он или вывезет и нахватает титулов, или поплывет, лишится работы и нескоро окажется в таком статусном клубе снова.

Самое замечательное, что змеиный хантинг Лопетеги – лишь старт убийственной летней кампании «Реала». Хулен – отличный продюсер для смены поколений, поэтому сейчас «Мадрид» расчехлит гигантский трансферный бюджет. Перес будет заваливать баблом всех подряд, напоминая, кто главный грешник мирового футбола. Флорентино явно устал от порядочного, рационального и экономного Зидана: судя по вероломному подписанию Лопетеги, следующий шаг – оглушительное и шокирующее возвращение эпохи «галактикос».

И еще один текст Павла Городницкого про Лопетеги:

Лопетеги – новый Бенитес. Перес опять рискует ради риска, но есть нюанс